Beşiktaş, Doğan Alemdar\'la Anlaştı

BEŞİKTAŞ, profesyonel futbolcu Doğan Alemdar'ın transferi konusunda RAMS Başakşehir FK ile anlaşmaya varıldığını ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Doğan Alemdar'ın nihai transferi hususunda Başakşehir FK ile anlaşmaya varılmış ve Doğan Alemdar ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Doğan Alemdar'a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.