Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmesi için İstanbul'a getirdiği 20 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Elan Ricardo'yu renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Elan Ricardo'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." denildi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Elan Ricardo'yu Transfer Etti - Son Dakika
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