Beşiktaş, Ernest Muci'yi kadrosuna kattı - Son Dakika
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Beşiktaş, Ernest Muci'yi kadrosuna kattı

Beşiktaş, Legia Varşova ile görüşmelere başladığı Ernest Muci'yi resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar, Arnavut oyuncuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

09.02.2024 14:29  Güncelleme: 14:37
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Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Beşiktaş, Legia Varşova ile görüşmelere başlandığını duyurduğu Ernest Muci'yi resmen açıkladı.

3.5 YILLIK SÖZLEŞME

Siyah-beyazlıların Arnavut oyuncu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Beşiktaş'ın oyuncunun kulübüne taksitlerle birlikte 8-10 milyon euro arası bir bonservis ödeyeceği öne sürüldü. Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Ernest Muci, resmi sözleşmeyi imzalamak için bugün 16:30'da İstanbul'a gelecek.

Beşiktaş, Ernest Muci'yi kadrosuna kattı

11 GOLE KATKI VERDİ

Muci, bu sezon 34 maçta 9 gol atarken 2 de asist yaptı. 1.80'lik futbolcu Arnavutluk Milli Takımı formasını da yedi kez giydi.

Beşiktaş, Ernest Muci\'yi kadrosuna kattı

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    Yorumlar (1)

  • İSMAİL SOLMAZ: mukemmel transfer tebrikler başkanım 0 1 Yanıtla

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