Beşiktaş, Ernest Muci\'yi transfer etti

Spor

Beşiktaş'ın Polonya Ligi ekiplerinden Legia Varşova'dan kadrosuna kattığı Ernest Muci, İstanbul'a geldi.

Ara transfer döneminin son gününde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Legia Varşova'nın 22 yaşındaki Armavut oyuncusu Ernest Muci'yi transfer ettiğini duyurdu. Genç oyuncu, Başkan Hasan Arat ve İkinci Başkan Hüseyin Yücel ile birlikte Polonya'dan kalkan uçakla İstanbul'a geldi. Arat, Yücel ve Muci'yi taşıyan uçak, saat 17.00 dolaylarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

ERNEST MUCI: BİR RÜYANIN GERÇEKLEŞMESİ DİYEBİLİRİM

Beşiktaş'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Ernest Muci, "Böylesi büyük bir kulüpte forma giymek benim için bir rüyanın gerçekleşmesi diyebilirim. Taraftarımızla ve takımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Bu kulübün bir parçası olmak benim için çok önemli bir şey" dedi.

Transfer sürecinden de bahseden Muci, "Hızlı bir transfer oldu açıkçası. Maç oynadıktan sonra sabah Varşova'ya gittim buraya gelebilmek için. Bu transferin gerçekleştiği için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

HASAN ARAT: BEŞİKTAŞ CAMİASINA HAYIRLI OLSUN

Camianın mutlu olacağı bir transfer olduğunu aktaran Başkan Hasan Arat, "Beşiktaş camiasına yeni sporcumuz Muci hayırlı olsun. Beşiktaş camiası her şeye layıktır. Bizler de bu göreve gelirken Beşiktaş'ın emrinde olduğumuzu söyledik. İnşallah güzel başarılara fırsat olur. Bu genç takımımızla güzel şeyler yaparız. Hocamızın çok güvendiği ve uzun zamandır istediği bir oyuncuydu. Samet hocamız da ekibiyle 2 aydır zaten üzerinde çalışıyordu. Türkiye'ye çok severek geldi. Kendisi gerçekten Beşiktaş'ı çok iyi çalışmış. Genç bir oyuncu. Bizim genç oyuncularla çok güzel bir birliktelik olacak. Camiamızın mutlu olacağı bir transfer oldu. Hayırlı olsun Beşiktaş'a" şeklinde konuştu.

Muci'nin Türkiye'yi istemesinin güzel bir netice verdiğini söyleyen Arat, "Transferde dostluklarımızın çok etkisi oldu. Aynı zamanda Varşova Kulüp Başkanı'nın samimi davranışı ve sporcumuzun ailesinin gerçekten Türkiye'yi istemiş olması çok güzel bir netice getirdi" diyerek sözlerini noktaladı.

HÜSEYİN YÜCEL: BEŞİKTAŞ TARAFTARI HER ŞEYİ HAK EDİYOR

Beşiktaş taraftarının her şeyi hak ettiğini belirten Hüseyin Yücel ise, "Ernest'e kulübümüze ve ülkemize hoş geldin diyoruz. Bir söz vardır 'geç olsun, güç olmasın'. Biraz geç oldu taraftarımızın biraz sabrını fazla zorladık ama bence günün sonunda gayet güzel bitirdik. 1'i geldi, 2'ncisi yolda diyelim. Şu an uçakta. Hayırlı uğurlu olsun. Bize güvenen özelikle de bizi eleştiren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum çünkü bizi zorluyorlar. İnşallah Beşiktaş'ımız için hayırlısı olacak. Beşiktaş taraftarı her şeyi hak ediyor" ifadelerini kullandı.