Beşiktaş Fibabanka, Wolves Twinsbet Vilnius'u Mağlup Etti - Son Dakika
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Beşiktaş Fibabanka, Wolves Twinsbet Vilnius'u Mağlup Etti

Beşiktaş Fibabanka, Wolves Twinsbet Vilnius\'u Mağlup Etti

Beşiktaş Fibabanka, BKT EuroCup A Grubu 15'inci hafta mücadelesinde Wolves Twinsbet Vilnius'u 79-77 yenerek 8. galibiyetini aldı. Jonah Mathews, siyah-beyazlı ekibin en skorer ismi oldu.

14.01.2025 22:47  Güncelleme: 22:51
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SALON: Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi

HAKEMLER: Joseph Bissang, Sergio Silva, Leandro Lezcano

BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Mathews 27, Needham 2, Berk Uğurlu 20, Yiğit Arslan 3, Morgan 5, Sleva 10, Kerem Konan 2, Martin 10, Terry, Allman, Plavsic

WOLVES TWINSBET VILNIUS: Cowan Jr 22, Brooks 2, Miniotas 14, Andrews 4, Zemaitis 2, Thurman 7, Blazevic 10, Jogela 3, Taylor 2, Kulboka 11

1'İNCİ PERİYOT: 23-25

DEVRE: 40-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-59

Beşiktaş Fibabanka, BKT EuroCup A Grubu 15'inci hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Litvanya ekibi Wolves Twinsbet Vilnius takımını 79-77 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi siyah-beyazlı ekipte 27 sayı üreten Jonah Mathews oldu. Bu sonucun ardından Beşiktaş Fibabanka 8'inci galibiyetini aldı. Wolves Twinsbet Vilnius ise 8'inci mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Fibabanka, Wolves Twinsbet Vilnius'u Mağlup Etti - Son Dakika

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