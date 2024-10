Beşiktaş, Frankfurt'a Yenildi

Spor

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, iyi oynadıklarını ancak bunu skora yansıtamadıklarını söyledi.

Hollandalı teknik adam, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu maçı analiz etmek zorundayız. İyi bir Beşiktaş izledik. Bu maça kadar belki de en iyi oyunumuzu oynadık. Onlardan daha çok fırsat yarattık. Skor istediğimiz gibi olmadı." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi'nde Ajax'a 4-0 yenildikleri maça göre daha iyi bir performans sergilediklerini aktaran Van Bronckhorst, "Daha agresif ve tempolu oynadık. Bu şekilde devam etmeliyiz. Skor da almamız gerek. Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Lig maçına hazırlanacağız. Milli aradan sonra da Olimpik Lyon maçını düşüneceğiz." diye konuştu.

"Her şeyini vermiş bir takımı ıslıklamak güzel bir şey değil"

Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlı taraftarların bazı oyunculara tepki göstermesi hakkında ise şunları kaydetti:

"En iyi performansı vermediğimizi düşünen varsa tekrar stada gelmesin. Kendi oyuncularımızı neden ıslıkladığımızı anlayamıyorum. Her şeyimizi vermediğimizde anlayabilirim. Ersin ve Muçi ıslıklandı. Mert sakattı ve Ersin oynadı. Muçi de iyi oynadı. Herkes her şeyini verdi. Beşiktaş'ta başarıyı istiyorsak herkese ihtiyacımız var. Taraftarımızın bize tam destek olması lazım. Kötü oynarsak beni ıslıklayabilirler. Sıkıntı yok. Ancak bugün mental olarak oyuncularımız için zor oldu. Geçen sezon zor geçti ama bu sezon iyi yoldayız. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Taraftarımıza da ihtiyacımız var. Bugün onlara iyi bir maç izlettik, skor istediğimiz gibi olmadı. Taraftarımızı seviyorum. Her şeyini vermiş bir takımı ıslıklamak güzel bir şey değil. Umuyorum böyle bir şeyi bir daha yaşamayız."