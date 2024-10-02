Beşiktaş, Frankfurt ile Zorlu Maça Çıkıyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Frankfurt ile Zorlu Maça Çıkıyor

Beşiktaş, Frankfurt ile Zorlu Maça Çıkıyor

Beşiktaş teknik direktörü Van Bronckhorst, Eintracht Frankfurt'a karşı puan arayacaklarını söyledi.

02.10.2024 16:48
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UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, iyi organize olan bir takımla karşılaşacaklarını belirterek, maça hazır olduklarını ve reaksiyon göstererek puanlar almaya çalışacaklarını söyledi.

Hollandalı teknik adam ile siyah-beyazlı takımın Alman oyuncusu Felix Uduokhai, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Avrupa Ligi'nin en güçlü takımlarından birine karşı mücadele edeceklerini aktaran Van Bronckhorst, "Ajax maçının ardından hala reaksiyon vermemiz gerekiyor. Kayserispor ile oynadığımız müsabakada bunu yaptık. Yarın da puanlar kazanmalıyız. Bu, iç sahada taraftarımızın desteğiyle daha kolay. Eintracht Frankfurt, iyi organize olan bir takım. Ligde sezona iyi başladılar. Koşan bir ekip. Maça hazırız. Puanlar almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Ajax'a 4-0 mağlup oldukları mücadeleyi iyi analiz ettiklerini vurgulayan Giovanni van Bronckhorst, ilk 11 tercihiyle ilgili, "Esas konu maça nasıl hazırlandığınızdan geçiyor. Bazen sakatlıklar ve hazır olmayan oyuncular oluyor. En iyi 11'i oluşturmak için oyuncularla bire bir görüşüyorum. Masuaku, Onur Bulut ve Svensson kadroya dönüyor. Benim için ilk 11 tercihi hiç sürpriz olmuyor." şeklinde görüş belirtti.

"Büyük bir kadromuz var"

Hollandalı çalıştırıcı, kadro derinliğiyle ilgili sıkıntı yaşayıp yaşamadığına dair bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Büyük bir kadromuz var. Çok fazla süre almayan oyuncular da oluyor. Bu, kolay değil. Güçlü bir takımız. Ajax maçı bizim için hayal kırıklığıydı. Geleceğe pozitif bakıyoruz. İlerleyen maçlarda daha fazla oyuncuya süre vereceğiz. Kadromuzdan memnunum. Oyuncularımız iyi çalışıyor. Bu da beni memnun ediyor. Emirhan Topçu, son birkaç maçta oynamamıştı. Kayserispor'a karşı süre aldı ve iyi oynadı. Beklentim, süre alan her oyuncunun aynı performansı sürdürmesi."

"Semih için çok enerji harcıyorum"

Giovanni van Bronckhorst, son maçlarda ilk 11'de tercih etmediği milli futbolcu Semih Kılıçsoy'un gelişim göstermesi gerektiğini kaydetti.

Semih'in Türkiye'nin en yetenekli oyuncularından biri olduğunun altını çizen Van Bronckhorst, "Semih'le çok konuşuyorum. Gelişim göstermesi gerekiyor. Semih için çok enerji harcıyorum. Semih de bunun sebebini biliyor. Ben takımı seçerken her oyuncuyla konuşuyorum. Semih umarım daha güçlü dönecektir." diye konuştu.

Kayserispor karşılaşmasında sakatlık yaşayan Gedson Fernandes'in son antrenmana katıldığını aktaran Hollandalı teknik adam, "Fiziksel olarak hazır. Çok ciddi bir sakatlığı yok. Gedson, bizim için çok önemli bir oyuncu. Yarınki maçta oynayabilecek durumda." dedi.

"Bu, nasıl oluyor bilmiyorum"

Van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları maçların ardından Süper Lig'de deplasmana gitmeleriyle ilgili, "Avrupa'da 8 maç zaten zorken, bu müsabakaların ardından hep deplasman olması çok fazla. Bu, nasıl oluyor bilmiyorum. Bir sezonda 7 deplasman gelmesi çok ufak bir ihtimal. Bu, bir casinoda 7 siyahın gelme ihtimali gibi. Twente maçından sonra bir boşluk var. Deplasmanda bir hazırlık maçı ayarlayarak bu süreci geçiştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Kaybettiğimden daha çok final kazandım"

Son olarak Rangers'ın (İskoçya) teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde 2022 UEFA Avrupa Ligi finalinde Eintracht Frankfurt'a mağlup olmasının hatırlatılması üzerine Hollandalı teknik adam, "Eintracht Frankfurt ile bir geçmişim var. 2022'de Rangers'ın başındayken onlara karşı UEFA Avrupa Ligi'nde final oynadım ve kaybettim. Ancak ben kaybettiğimden daha çok final kazandım. Şu an Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Farklı bir takımdayım. Frankfurt da değişti. Özel bir durum yok. Her maçı kazanmak isterim. Oyuncularıma bu durumdan bahsetmedim bile." değerlendirmesinde bulundu.

Felix Uduokhai: "Akıllı oynamalıyız"

Beşiktaş'ın Alman stoperi Felix Uduokhai, güçlü bir takımla karşılaşacaklarını ve akıllı oynamaları gerektiğini söyledi.

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirten Uduokhai, "Eintracht Frankfurt lige iyi başladı. Kalitelerinin farkındayız. Zor bir maç olacak. Harika taraftarımızın gücüyle maça çıkacağız. Umuyorum maçın sonunda hep beraber galibiyeti kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

Savunmanın ortasında görev yaptığı Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Emirhan Topçu ile iyi anlaştığını vurgulayan 27 yaşındaki futbolcu, "Adaptasyon anlamında bana çok yardımcı oluyorlar. İşimi çok kolaylaştırdılar. Nelere dikkat etmem gerektiğini söylüyorlar. Bunlar adaptasyonumu kolaylaştırıyor. Paulista ise lider bir oyuncu. Ona minnettarım." şeklinde görüş belirtti.

Eintracht Frankfurt'u iyi tanıdığını kaydeden Felix Uduokhai, "Frankfurt iyi bir gelişim gösterdi. Fiziksel anlamda da güçlü. Sistem oyunu oynuyorlar. Ön alan baskısı yapıyorlar. Önemli oyuncuları var. Zor maç olacak. Akıllı oynamalıyız. Birlikte kalmalıyız." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Frankfurt ile Zorlu Maça Çıkıyor - Son Dakika

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