SALON: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi
HAKEMLER: Alper Altuğ, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk Bayraktar
BEŞİKTAŞ GAİN: Mathews 12, Berk Uğurlu 7, Morgan 13, Brown 4, Zizic 4, Dotson 10, Sertaç Şanlı 9, Yiğit Arslan 12, Lemar 11
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Homesley 4, Flynn 23, İsmet Akpınar 6, Cavanaugh 7, Williams 11, Mitchell 4, Furkan Haltalı 8, Ponitka 11, Hale 5
1'İNCİ PERİYOT: 21-20
DEVRE: 35-32
3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-58
Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında evinde konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Eşleşmenin ikinci maçı 4 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji'ni Yendi - Son Dakika
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