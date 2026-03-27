Beşiktaş GAİN, Glint Manisa Basket\'i Mağlup Etti

Salon: Muradiye
Hakemler: Ali Şakacı, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Halil Erkoç
Glint Manisa Basket: Stevenson 14, Smith 5, Buğra Çal 5, Johnson 19, Pereira 5, Yağız Aksu 2, Yiğit Onan 4, Starks 10, Altan Çamoğlu 2, Martin 4
Beşiktaş GAİN: Mathews 21, Berk Uğurlu 7, Yiğit Arslan 2, Morgan 7, Anthony Brown 12, Dotson, Kamagate 15, Lemar 13, Canberk Kuş 9, Ata Özbek, Yiğit Çoban 3, Vitto Brown 13
1. Periyot: 10-26
Devre: 27-51
3. Periyot: 48-74
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Glint Manisa Basket'i 102-70 yendi.
