Beşiktaş-Galatasaray derbisi için Jorge Jesustan ses getiren açıklama: Umarım hakem iyi yönetir - Son Dakika
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Beşiktaş-Galatasaray derbisi için Jorge Jesustan ses getiren açıklama: Umarım hakem iyi yönetir

29.04.2023 22:02
Beşiktaş-Galatasaray derbisi için Jorge Jesustan ses getiren açıklama: Umarım hakem iyi yönetir

Fenerbahçe'nin teknik adamı Jorge Jesus, 3-1 galip geldikleri Sivasspor maçından sonra Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle ilgili görüşlerini kamuoyuyla paylaştı. Ali Şansalan atamasına takılan Jesus, "Umarım maçın seviyesini kaldırabilecek iyi bir yönetim olur" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, ikinci yarıyı 10 kişi oynadığı maçta Sivasspor'u deplasmanda 3-1 yendi. Sarı-Lacivertliler puanını 67'ye yükseltti.

HAKEME TAKILDI

Takımının galibiyetini değerlendiren Jorge Jesus, Beşiktaş- Galatasaray maçıyla ilgili de konuştu. Portekizli hoca, Ali Şansalan ataması için dikkat çeken yorumlarda bulundu.

İşte Jesus'un açıklamaları:

"Bugün en önemli şey galip gelmekti. Rakibimizin arkasından geliyoruz. Her maçı kazanmamız gerekiyor, bugün de 3-1 kazandık. 11'e 11 oynanırken üstün taraf bizdik. Yüzde 70 topa sahiptik. Kaleye 5 şutumuz vardı, rakibimizin bu sırada hiç şutu yoktu. Güçlü taraf bizdik. Bu şekilde 3 gol attık. Kontrataklardan 3 gol bulduk. 1 kişi eksik olunca ve devreye 3-0 önde girince, ikinci yarı çok baskılı oynamayabiliyorsunuz. Biz de bunu yaptık.

"İRFAN'IN KURTARIŞLARI İYİYDİ"

Savunmamızın arkasındaki alanı daraltmak için geri çekildik. Bu da Sivasspor'un daha çok top tutmasına neden oldu ama çok pozisyonları yoktu. İrfan'ın 2-3 tane iyi kurtarışı vardı. Bizim için genel olarak güzel bir galibiyet oldu. Takımım özgüvenli bir şekilde yoluna devam ediyor.

"UMARIM HAKEM İYİ YÖNETİR"

Biz kendi işimize odaklandık. Bugün de bunu yaptık ve maçı kazandık. Tüm maçlarımızı kazanmalıyız. Yarınki maçta ne olacağını göreceğiz. Beni ilgilendiren konu Galatasaray-Beşiktaş derbisinde umarım iyi bir hakem yönetimi olur."

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Beşiktaş-G.Saray derbisi için Jorge Jesus'tan olay yorum: Umarım hakem iyi yönetir Beşiktaş-G.Saray derbisi için Jorge Jesus'tan olay yorum: Umarım hakem iyi yönetir

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