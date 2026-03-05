Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu - Son Dakika
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
05.03.2026 13:35  Güncelleme: 13:39
Süper Lig'de 7 Mart Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Ozan Ergün yönetecek.

Süper Lig'de 25. hafta 7 Mart Cumartesi günü oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılışında RAMS Başakşehir ile Göztepe karşı karşıya gelecek.

Ligde hafta, 9 Mart'ta oynanacak 2 maçla sona erecek. Haftanın kapanışında Kayserispor-Trabzonspor ve Alanyaspor-Gençlerbirliği maçları oynanacak.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Süper Lig'de 25. hafta maçları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmalarda görev alacak hakemleri duyurdu. MHK'nın yaptığı açıklamanın ardından Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbinin hakemi de belli oldu.

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

DERBİDE DÜDÜK OZAN ERGÜN'DE

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş-Galatasaray derbisini Ozan Ergün yönetecek.

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Son Dakika Spor Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • carliitom@hotmail.com [email protected]:
    Umarım Beşiktaş beş sıfır kazanır 22 21 Yanıtla
    güngör SAĞ güngör SAĞ:
    yok bacım galatasaray 6 atar eskiden olduğ gibi sende hayal kırıklığıyla samsun maçını izlersin he 1 1
  • d9vtg4757q d9vtg4757q:
    başarılar Galatasaray 24 17 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    2-1 veya 3-1 galatasaray kazanacak inşallah şampiyon cimbom ???? 17 10 Yanıtla
  • serhat ali serhat ali:
    hakemlerin gs yi tutmayacağı (eskiden taraf tutmayacağı denirdi), gs li topçuların daha temas bile olmadan aaaaahhhhhhhhh diye bağırarak ve taklalar atarak faul istemeyeceği, "sakın haaaaaa" ların federasyonu etkilemeyeceği güzel bir derbi olması ümidiyle... 13 11 Yanıtla
  • Fatih Akçaylı Fatih Akçaylı:
    Bjk 5 atsın 7 9 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu - Son Dakika
