Beşiktaş, Gedson Fernandes'in sözleşmesini uzattı - Son Dakika

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in sözleşmesini uzattı

Beşiktaş, Gedson Fernandes\'in sözleşmesini uzattı
Son Güncelleme: 13.09.2023 13:10

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in sözleşmesini 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzattığını duyurdu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fernandes'e yeni dönemde başarılar diledi. Fernandes ise sözleşme uzatmanın kendisi için gurur verici olduğunu belirterek, takım arkadaşlarıyla birlikte başarılı olmak için sahada her şeyini vereceğini söyledi.

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığını bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, sözleşmesi yenilenen Gedson Fernandes'e yeni dönemde başarılar diledi.

"TRABZONSPOR MAÇINA HAZIRIZ"

Sözleşme uzattığı için mutlu olduğunu belirten Fernandes, " Beşiktaş'ın bir parçası olmak benim için gurur verici bir şey. Umarım takım arkadaşlarımla bu sezon her kulvarda başarılı olacağız. Bunun için sahada her şeyimi vermeye hazırım. Ligde her maç zor. Her maça aynı ciddiyetle çıkmamız gerekiyor. Trabzonspor maçına hazırız. Sezon başından beri iyi bir grafik sergiliyoruz. Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılmak için savaşacağız. Umarım bizim adımıza iyi bir maç olur. " dedi.

"SAVAŞÇI RUHUM HEP SAHADA OLACAK"

Portekizli futbolcu ayrıca, "Taraftarlarımızın benimle ilgili olumlu düşünceleri beni çok mutlu ve motive ediyor. Beşiktaş forması giydiğim sürece hırslı ve motive şekilde oynayacağımın sözünü taraftarlarımıza veriyorum. Her maç takımın kazanması için elimden geleni yapacağım. Savaşçı ruhum hep sahada olacak." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in sözleşmesini uzattı
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in sözleşmesini uzattı
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in sözleşmesini uzattı
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Gedson Fernandes'in sözleşmesini uzattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş, Gedson Fernandes'in sözleşmesini uzattı - Son Dakika
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