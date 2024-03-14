Beşiktaş, geri dönüşlerde son 3 sezonun en kötü istatistiğine imza attı

Trendyol Süper Lig'de bu sezon oynadığı 29 maçın 11'inde ilk golü yiyen Beşiktaş, söz konusu müsabakaların 9'unu kaybederken, sadece 1'inden galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, geri dönüşlerde son 3 sezonun en kötü istatistiğine imza attı.
Trendyol Süper Lig'de sezona Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde başlayan, ardından Güneş'in yardımcılığını yapan Burak Yılmaz ile yola devam eden Beşiktaş, daha sonra kulübün efsane isimlerinden Rıza Çalımbay'la anlaştı. Yönetim değişikliği de yaşayan Kartal'da, Çalımbay da uzun süre görevde kalamadı ve 3 maçlık Serdar Topraktepe döneminden sonra siyah-beyazlılar, Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos'a takımı emanet etti. Santos'la da inişli çıkışlı bir grafik çizen Kara Kartal'a tüm bu değişimler çare olmadı.
Kırılgan yapıya büründü
Süper Lig'de geride kalan 29 haftada topladığı 46 puanla 4. sırada yer alan ve zirvedeki Galatasaray'ın 32 puan gerisine düşen Beşiktaş, kırılgan bir yapıya büründü. Siyah-beyazlı takım, oynadığı 29 mücadelenin 11'inde ilk golü yiyen taraf oldu. Kartal, rakibine ilk gol iznini verdiği karşılaşmaların 9'undan ise mağlup ayrıldı. Bu süreçte geriden gelip sadece Kayserispor'u 2-1 yenen Beşiktaş, MKE Ankaragücü'yle de 1-1 berabere kaldı.
Yenik duruma düştüğü müsabakaların 7'sini deplasmanda, 4'ünü de evinde oynayan siyah-beyazlılar, yediği 25 gole karşılık, sadece 8 gol bulabildi.
Siyah-beyazlıların, bu sezon geriye düştüğü maçlar şöyle:
3. hafta: Trabzonspor: 3 - Beşiktaş: 0
5. hafta: Adana Demirspor: 4 - Beşiktaş: 2
6. hafta: Beşiktaş: 2 - Kayserispor: 1
9. hafta: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
14. hafta: Ankaragücü: 1 - Beşiktaş: 1
15. hafta: Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 3
19. hafta: Beşiktaş: 1 - Kasımpaşa: 3
21. hafta: Pendikspor: 4 - Beşiktaş: 0
23. hafta: Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 0
28. hafta: Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1
29. hafta: Gaziantep FK: 2 - Beşiktaş: 0
Son 3 sezonun en kötüsü
Beşiktaş, geriye dönüşlerde son 3 sezonun 29 haftalık bölümleri dikkate alındığında en kötü istatistiğine imza atmış durumda bulunuyor. Kartal, geçtiğimiz sezon aynı dönemde 9 maçta yenik duruma düşmesine rağmen aralarında Kadıköy'de 4-2 kazandığı Fenerbahçe karşılaşması da olmak üzere 4 mücadeleyi geriden gelerek kazanmış, 2'sinden de beraberlikle ayrılmıştı. Sadece 3 maçta mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlı ekip, rakip fileleri 16 kez sarsarken, 13 gole engel olamadı.
2021-2022 sezonunda ise yine aynı periyotta Kara Kartal, 13 müsabakada ilk golü yiyen taraf oldu. Sahasında 2-1 galip geldiği Galatasaray maçının da yer aldığı 4 karşılaşmada geri dönüp 3 puanı almayı başaran Beşiktaş, 2 beraberlik, 7 de yenilgi yaşadı.
Siyah-beyazlı takımın berabere kaldığı maçlar arasında Ülker Stadı'nda 2-2 sona eren Fenerbahçe mücadelesi de bulunuyor. Bir önceki sezon olduğu gibi 14 puanı hanesine yazdıran Beşiktaş, 19 gol atıp, filelerinde 25 gol gördü.
Son şampiyonluğunu yaşadığı 2020-2021 sezonun ilk 29 haftasında 6 kez geriye düşen siyah-beyazlılar, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle, bu sezon olduğu gibi sadece 4 puan elde edebilmişti. - İSTANBUL
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