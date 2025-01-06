Beşiktaş\'ı reddeden Sergen Yalçın hakkında bomba Fenerbahçe iddiası

Spor

Süper Lig\'de olay bitmiyor! Herkes iptal edilen bu golleri tartışıyor

Süper Lig devi Beşiktaş ile anlaşmayı reddeden tecrübeli antrenör Sergen Yalçın'ın hakkında bomba bir gelişme yaşandı.

"BEN BU TAKIMI UÇURURUM"

Yalçın'ın, "Fenerbahçe için, ben bu takımı uçururum" dediği iddia edildi. Yalçın hakkında ortaya atılan o sözler sarı-lacivertli taraftarlar arasında heyecan yarattı. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar, Yalçın'ın bu iddiasının ardından oldukça umutlu.

ADALI İLE GÖRÜŞTÜ

Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Serdal Adalı, teknik direktörlük görevi için bir numaralı adayı olan Sergen Yalçın ile görüştü. Adalı ile deneyimli teknik adam arasındaki görüşmeden anlaşma çıkmadı.

BEŞİKTAŞ'I REDDETTİ

Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teklifini reddetti. Yalçın, yoğun bakımda olan kardeşi Gürsoy Yalçın'ın tedavisiyle ilgilenmek istediği için görevi kabul edemeyeceğini söyledi ve Adalı ile yaptığı görüşme olumsuz sonuçlandı.

İşte o yorumlardan bazıları;