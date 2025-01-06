Beşiktaş'ı reddeden Sergen Yalçın hakkında bomba Fenerbahçe iddiası - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ı reddeden Sergen Yalçın hakkında bomba Fenerbahçe iddiası

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Süper Lig devi Beşiktaş ile anlaşmayı reddeden başarılı antrenör Sergen Yalçın'ın ''Fenerbahçe için, ben bu takımı uçururum'' dediğine dair bir söylenti ortalığı karıştırdı. Bazı sarı-lacivertli taraftarlar da Yalçın'ın başarılı olacağını düşünüyor.

06.01.2025 10:24
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Süper Lig devi Beşiktaş ile anlaşmayı reddeden tecrübeli antrenör Sergen Yalçın'ın hakkında bomba bir gelişme yaşandı.

"BEN BU TAKIMI UÇURURUM"

Yalçın'ın, "Fenerbahçe için, ben bu takımı uçururum" dediği iddia edildi. Yalçın hakkında ortaya atılan o sözler sarı-lacivertli taraftarlar arasında heyecan yarattı. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar, Yalçın'ın bu iddiasının ardından oldukça umutlu.

ADALI İLE GÖRÜŞTÜ

Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Serdal Adalı, teknik direktörlük görevi için bir numaralı adayı olan Sergen Yalçın ile görüştü. Adalı ile deneyimli teknik adam arasındaki görüşmeden anlaşma çıkmadı.

BEŞİKTAŞ'I REDDETTİ

Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teklifini reddetti. Yalçın, yoğun bakımda olan kardeşi Gürsoy Yalçın'ın tedavisiyle ilgilenmek istediği için görevi kabul edemeyeceğini söyledi ve Adalı ile yaptığı görüşme olumsuz sonuçlandı.

İşte o yorumlardan bazıları;

Beşiktaş'ı reddeden Sergen Yalçın hakkında bomba Fenerbahçe iddiası
Beşiktaş'ı reddeden Sergen Yalçın hakkında bomba Fenerbahçe iddiası
Beşiktaş'ı reddeden Sergen Yalçın hakkında bomba Fenerbahçe iddiası
Beşiktaş'ı reddeden Sergen Yalçın hakkında bomba Fenerbahçe iddiası
Beşiktaş'ı reddeden Sergen Yalçın hakkında bomba Fenerbahçe iddiası
Beşiktaş\'ı reddeden Sergen Yalçın hakkında bomba Fenerbahçe iddiası

Sergen Yalçın, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ı reddeden Sergen Yalçın hakkında bomba Fenerbahçe iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • süleyman hakan gökşen:
    adam haklı, sırf BJK lı diye, iddiası olmayan takıma neden gitsin ? 12 2 Yanıtla
  • Kamil Tekin:
    Yalan haber 3 4 Yanıtla
  • monşer null:
    Boş Haber Sizin Gibi 2 4 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    Acunun kankası birazda bu yesin. 0 3 Yanıtla
  • Emin Erol:
    fenerbahçe de ne işi var hem yapı var fenerbahçe nin hakkı yeniyor diyor sergen olunca fenerbahçe nin hakkı yetmeyecektir boş haber 0 1 Yanıtla
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