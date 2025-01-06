Süper Lig devi Beşiktaş ile anlaşmayı reddeden tecrübeli antrenör Sergen Yalçın'ın hakkında bomba bir gelişme yaşandı.
Yalçın'ın, "Fenerbahçe için, ben bu takımı uçururum" dediği iddia edildi. Yalçın hakkında ortaya atılan o sözler sarı-lacivertli taraftarlar arasında heyecan yarattı. Bazı Fenerbahçeli taraftarlar, Yalçın'ın bu iddiasının ardından oldukça umutlu.
Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Serdal Adalı, teknik direktörlük görevi için bir numaralı adayı olan Sergen Yalçın ile görüştü. Adalı ile deneyimli teknik adam arasındaki görüşmeden anlaşma çıkmadı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teklifini reddetti. Yalçın, yoğun bakımda olan kardeşi Gürsoy Yalçın'ın tedavisiyle ilgilenmek istediği için görevi kabul edemeyeceğini söyledi ve Adalı ile yaptığı görüşme olumsuz sonuçlandı.
İşte o yorumlardan bazıları;
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ı reddeden Sergen Yalçın hakkında bomba Fenerbahçe iddiası - Son Dakika
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