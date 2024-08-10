Beşiktaş ile Samsunspor Süper Lig'de 63. kez karşı karşıya - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş ile Samsunspor Süper Lig'de 63. kez karşı karşıya

Beşiktaş ile Samsunspor arasında oynanacak olan maçla birlikte Süper Lig'de 63. kez karşılaşacaklar. İki takım arasında geride kalan maçlarda Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor.

10.08.2024 11:16
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Beşiktaş ile Samsunspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 63. kez karşı karşıya gelecek.

Samsunspor'un lige ilk kez yükseldiği 1969-1970 sezonundan bu yana yapılan 62 müsabakanın 34'ünü Beşiktaş, 11'ini Karadeniz temsilcisi kazandı, 17 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlı ekip 100 kez fileleri havalandırdı, Samsunspor ise 59 gol kaydetti.

Geride kalan sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı. İkinci devrede İstanbul'da yapılan müsabaka ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Samsun'da Beşiktaş üstün

İki takım arasında Samsun'da oynanan lig maçlarında Beşiktaş'ın üstünlüğü dikkati çekiyor.

Beşiktaş, Karadeniz ekibiyle deplasmanda yaptığı 30 müsabakanın 15'ini kazandı. Bu karşılaşmaların 9'u beraberlikle sonuçlanırken, 6'sından ise Samsunspor galip ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş 45 gol atarken, Samsunspor ise 33 kez fileleri havalandırdı.

Bu arada, iki takım arasında 2001-2002 sezonunun ilk yarısında Samsun'da oynanan mücadele, saha zemininin bozukluğu nedeniyle ertelenmişti. Ankara'da yapılan erteleme maçını Samsunspor 2-1 kazanmıştı.

Tarihe geçen maç

Beşiktaş ile Samsunspor arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılan maç, Türk futbol tarihine geçti.

Sezonun 18. haftasında, 25 Ocak 2004'te İnönü Stadı'nda oynanan müsabakada siyah-beyazlı oyunculardan Carlos Antonio Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Daniel Gabriel Pancu ve İlhan Mansız, hakem Cem Papila tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı. Hakem Papila, 5. kırmızı kartın ardından kurallar gereği, skorun Samsunspor'un lehine 4-1 olduğu esnada, 85. dakikada maçı bitirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın skorunu Samsunspor lehine hükmen 4-0 olarak tescil etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş ile Samsunspor Süper Lig'de 63. kez karşı karşıya - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş ile Samsunspor Süper Lig'de 63. kez karşı karşıya - Son Dakika
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