Beşiktaş ile Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek - Son Dakika
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Beşiktaş ile Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek

Beşiktaş ile Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final maçı yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Beşiktaş, 5. turdan başlayarak finale yükselirken, Trabzonspor ise 4. turdan itibaren yoluna devam etti. Karşılaşmanın bilet fiyatları kuzey ve güney tribünleri için 500, doğu ve batı tribünleri için bin lira olarak belirlendi.

22.05.2024 10:15
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Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçı yarın yapılacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, ATV'den yayımlanacak.

Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan siyah-beyazlı ekip, sırasıyla Eyüpspor, Bitexen Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nü eleyerek finale geldi.

Bordo-mavili ekip ise 4. turdan girdiği organizasyonda Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK, Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek finalist oldu.

Yaklaşık 75 bin taraftarın seyretmesi beklenen karşılaşmanın bilet fiyatları kuzey ve güney tribünleri için 500, doğu ve batı tribünleri için bin lira olarak belirlendi.

Beşiktaş taraftarları doğu ve kuzey, Trabzonspor taraftarları ise batı ve güney tribünlerinde maçı takip edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş ile Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek - Son Dakika

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