Beşiktaş ilk hazırlık karşılaşmasını kazandı! Werder Bremen 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
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Beşiktaş ilk hazırlık karşılaşmasını kazandı! Werder Bremen 2-1 mağlup oldu

09.07.2022 19:20

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Werder Bremen'i 2-1 yendi. Siyah-beyazlıların gollerini Oğuzhan Akgün ve Salih Uçan attı.

Avusturya kampında yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Alman ekibi Werder Bremen'i 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş ilk hazırlık maçını kazandı! Kara Kartal, Werder Bremen'i 2-1 mağlup etti

SALİH VE OĞUZHAN GALİBİYETİ GETİRDİ

Süper Lig hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, hazırlık maçında Almanya ekiplerinden Werder Bremen'le karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, Werder Bremen 48. dakikada Eren'in golüyle 1-0 öne geçti. 68. dakikada penaltı kazanan Beşiktaş, Salih Uçan'la eşitliği yakalarken 77. dakikada ise Oğuzhan Akgün'ün golüyle 2-1 öne geçti. Teknik Direktör Valerien Ismael, mücadelenin ikinci yarısında genç oyunculara şans verirken, siyah-beyazlı ekip sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş ilk hazırlık maçını kazandı! Kara Kartal, Werder Bremen'i 2-1 mağlup etti
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Son Dakika Spor Beşiktaş ilk hazırlık karşılaşmasını kazandı! Werder Bremen 2-1 mağlup oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş ilk hazırlık karşılaşmasını kazandı! Werder Bremen 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
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