Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, imza töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların yeni hocası, genç futbolculara şans vermediğiyle alakalı gelen soruya ilginç bir yanıt verdi.
Şenol Güneş, "İsim vermek istemiyorum ama Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu oynamadığında tartışılmayıp, benim gençleri oynatıp oynatmamam tartışılıyorsa arkasında bir şey ararım" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada birçok kişi, Güneş'in bahsettiği ancak isim vermediği genç yıldız adayının Portekizli teknik adam Jorge Jesus'tan fazla süre alamayan Fenerbahçeli Arda Güler olduğunu iddia etti.
Son Dakika › Spor › Güneş'ten törene damga vuran eleştiri! Hedefinde Arda'ya şans vermeyen Jorge Jesus var - Son Dakika