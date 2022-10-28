Güneş'ten törene damga vuran eleştiri! Hedefinde Arda'ya şans vermeyen Jorge Jesus var - Son Dakika
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Güneş'ten törene damga vuran eleştiri! Hedefinde Arda'ya şans vermeyen Jorge Jesus var

28.10.2022 14:21
Güneş'ten törene damga vuran eleştiri! Hedefinde Arda'ya şans vermeyen Jorge Jesus var

Beşiktaş'a imza atan teknik direktör Şenol Güneş, kendisi için düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Genç futbolculara şans vermediğiyle alakalı soruya çarpıcı bir yanıt veren Güneş, "İsim vermek istemiyorum ama Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu oynamadığında tartışılmayıp, benim gençleri oynatıp oynatmamam tartışılıyorsa arkasında bir şey ararım" ifadelerini kullandı. Güneş'in kastettiği genç futbolcunun Jesus'tan fazla süre alamayan Fenerbahçeli Arda Güler olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, imza töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların yeni hocası, genç futbolculara şans vermediğiyle alakalı gelen soruya ilginç bir yanıt verdi.

"TÜRKİYE'NİN EN YETENEKLİ OYUNCUSU OYNAMADIĞINDA TARTIŞILMAYIP..."

Şenol Güneş, "İsim vermek istemiyorum ama Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu oynamadığında tartışılmayıp, benim gençleri oynatıp oynatmamam tartışılıyorsa arkasında bir şey ararım" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA "GÜNEŞ, JESUS'A SALLADI" İDDİASI

Sosyal medyada birçok kişi, Güneş'in bahsettiği ancak isim vermediği genç yıldız adayının Portekizli teknik adam Jorge Jesus'tan fazla süre alamayan Fenerbahçeli Arda Güler olduğunu iddia etti.

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Son Dakika Spor Güneş'ten törene damga vuran eleştiri! Hedefinde Arda'ya şans vermeyen Jorge Jesus var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güneş'ten törene damga vuran eleştiri! Hedefinde Arda'ya şans vermeyen Jorge Jesus var - Son Dakika
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