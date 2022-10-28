Güneş'ten törene damga vuran eleştiri! Hedefinde Arda'ya şans vermeyen Jorge Jesus var

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, imza töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların yeni hocası, genç futbolculara şans vermediğiyle alakalı gelen soruya ilginç bir yanıt verdi.

"TÜRKİYE'NİN EN YETENEKLİ OYUNCUSU OYNAMADIĞINDA TARTIŞILMAYIP..."

Şenol Güneş, "İsim vermek istemiyorum ama Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu oynamadığında tartışılmayıp, benim gençleri oynatıp oynatmamam tartışılıyorsa arkasında bir şey ararım" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA "GÜNEŞ, JESUS'A SALLADI" İDDİASI

Sosyal medyada birçok kişi, Güneş'in bahsettiği ancak isim vermediği genç yıldız adayının Portekizli teknik adam Jorge Jesus'tan fazla süre alamayan Fenerbahçeli Arda Güler olduğunu iddia etti.