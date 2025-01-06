Beşiktaş'ın başına geçecek mi? Slaven Bilic'ten açıklama var - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş'ın başına geçecek mi? Slaven Bilic'ten açıklama var

Geniş Video İzle

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer alan Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, hakkındaki iddiaları yalanladı. Bilic, kendisine siyah-beyazlılardan teklif gelip gelmediği yönündeki soruya '''Sırf dedikodu. Bana gelen bir şey yok'' dedi. 56 yaşındaki teknik adam, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında Beşiktaş'ta görev yapmıştı.

06.01.2025 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer alan Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, siyah-beyazlıların başına geçeceği iddiaları hakkında açıklamada bulundu.

"BANA GELEN BİR ŞEY YOK"

Vole'de konuşan gazeteci Ali Ece, Slaven Bilic ile yaptığı görüşmede Beşiktaş iddiaları hakkında Hırvat teknik direktörün ne cevap verdiğini açıkladı. Ali Ece, Bilic'in henüz bir teklif almadığı ifade ederken, "Slaven Bilic ile sabah konuştum. 'Nasılsın' dedi, 'Puan tablosunu hatırlayana kadar iyiydim' dedim. 'Bu bizim Beşiktaş'ımız, haklısın' dedi. Teklif var mı diye sordum, 'Sırf dedikodu. Bana gelen bir şey yok' dedi" sözlerini sarf etti.

ADALI'NIN ADAYLARI ARASINDA

Sergen Yalçın ile anlaşılamaması sonrası alternatif arayışlarına başlayan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Slaven Bilic'i de geniş listede tutuyor. Adalı'nın yabancı teknik adam adayları arasında Razvan Lucescu ve Slaven Bilic'in ismi geçiyor.

Beşiktaş'ın başına geçecek mi? Slaven Bilic'ten açıklama var

DAHA ÖNCE DE BEŞİKTAŞ'I ÇALIŞTIRDI

Daha önce Beşiktaş'ta çalışan Slaven Bilic, Beşiktaş'ın başında 89 resmi maça çıkarken 47 galibiyet, 21 beraberlik ve 21 yenilgi aldı. Kartal, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında görev yapan Hırvat hocanın ilk yılında Süper Lig'i 3. sırada tamamladı. Siyah-beyazlı takım, Bilic'in ikinci sezonunda yine 3. oldu.

DERBİLERDE GALİBİYETİ YOK

Beşiktaş, Hırvat teknik adam döneminde kupa kazanamazken özellikle derbi maçlarda başarısız sonuçlar aldı. Bilic yönetiminde Fenerbahçe ile oynadığı 4 maçta 2 yenilgi, 2 beraberlik alan Kartal, Galatasaray'la yaptığı 4 derbiyi de kaybetti.

Beşiktaş\'ın başına geçecek mi? Slaven Bilic\'ten açıklama var

Slaven Bilic, Serdal Şan, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın başına geçecek mi? Slaven Bilic'ten açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Derman null:
    bütün takımlar için söylüyorum Neden denenmiş ler.tekrar istiyorsunuz.İyiyse neden gitti kalıp da UEFA kazandirmadi. harbi hayret içindeyim.Nuri şahin gerçeği var Almanlar güveniyor bizim Türkler Türklere güvenmiyor çok saçma değilmi??? 7 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Bakın fernando santos belki yanlış seçim olabilir ama o adam en azında sezon sonuna kadar tutulmalıydı. Hem daha sağlıklı bir değerlendirme yapılırdı. Santosun tazminatını ver kov, serdar çalıştırsın. Brochorstu tazminatı öde kov, serdar çalıştırsın. Yarım sezon bile durmadılar. Sanki serdar topraktepe şampiyon yapacak. İddianız kalmamış zaten neyin peşindesiniz. 1 1 Yanıtla
  • beyinsiz japon:
    Dedi kodu sektörünün aranan ismi halam nezakete slm 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:58 Roketsan’ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fahiş fiyata karşı ’boykot’ çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyata karşı 'boykot' çağrısı
19:15 Kanada Başbakanı Justin Trudeau görevinden istifa etti Kanada Başbakanı Justin Trudeau görevinden istifa etti
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz
18:30 Musk’ın ’Çocuk istismarı’ iddialarını duyan Başbakan basın toplantısı düzenledi Musk'ın 'Çocuk istismarı' iddialarını duyan Başbakan basın toplantısı düzenledi
09:07 En yakın arkadaşına söylemiş İşte Ferdi Tayfur’un son isteği En yakın arkadaşına söylemiş! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
08:50 DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
08:46 Kamu kurumu 41 personel alacak Kamu kurumu 41 personel alacak
08:46 Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor’a Kongolu kanat Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor'a Kongolu kanat
08:41 Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
08:33 Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi
08:27 Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor
08:25 Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
07:37 Icardi’yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante’ye tekmeyi bastı Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 20:52:35. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın başına geçecek mi? Slaven Bilic'ten açıklama var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.