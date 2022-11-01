Uzun süre sonra ekranlara çıkan Sergen Yalçın'ın son hali gündem oldu! Yüzüne yaptırdığı estetik merak konusu... - Son Dakika
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Uzun süre sonra ekranlara çıkan Sergen Yalçın'ın son hali gündem oldu! Yüzüne yaptırdığı estetik merak konusu...

01.11.2022 21:59

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, TV100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Yalçın'ın son hali ise herkesi şaşırtırken, sosyal medyada programı takip eden bazı kullanıcılar, "Hocam sana ne oldu?" paylaşımlarında bulundu.

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı şampiyon yapan teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlılarla yolları ayırdıktan sonra hiçbir kulüp çalıştırmadı. Uzun süredir gözlerden uzak kalan deneyimli hocanın son hali sosyal medyayı salladı.

ZAYIFLAMIŞ GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

TV100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan Sergen Yalçın son haliyle herkesi çok şaşırttı. Deneyimli hocanın oldukça zayıflamış görüntüsü dikkat çekerken, estetik yaptırdığı iddiaları ise sosyal medyada gündem oldu.

Herkes Sergen Yalçın'ın son halini konuşuyor! Yüzüne ne operasyon yaptırdığı merak konusu

ESTETİK YAPTIRMIŞ OLABİLECEĞİ KONUŞULUYOR

Deneyimli hocanın yeni görüntüsü karşısında oldukça şaşıran bazı kullanıcılar, "Hocam sana oldu?" paylaşımlarında bulundu. Birçok futbolsever, Yalçın'ın estetik yaptırmış olabileceğini belirtirken nasıl bir operasyon geçirdiğine dair ise tahminde bulunamadı.

Herkes Sergen Yalçın'ın son halini konuşuyor! Yüzüne ne operasyon yaptırdığı merak konusu
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Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uzun süre sonra ekranlara çıkan Sergen Yalçın'ın son hali gündem oldu! Yüzüne yaptırdığı estetik merak konusu... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uzun süre sonra ekranlara çıkan Sergen Yalçın'ın son hali gündem oldu! Yüzüne yaptırdığı estetik merak konusu... - Son Dakika
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