Beşiktaş'ın Galatasaray'taki Kayıp Serisi

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Yabancı teknik direktörler idaresinde Süper Lig'de Galatasaray'a karşı son galibiyetini Alman çalıştırıcı Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda deplasmanda 2-1'lik skorla elde eden Beşiktaş, bu kötü seriyi Giovanni van Bronckhorst'la da sonlandıramadı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Böylelikle siyah-beyazlıların, yabancı teknik direktörler idaresinde Galatasaray'a karşı ligdeki galibiyet hasreti de devam etti. Kartal, yabancı teknik direktörlerin görev aldığı dönemlerde Aslan'a karşı Süper Lig'de son galibiyetini Bernd Schuster yönetiminde 2010-2011 sezonunda 28 Kasım 2010 tarihinde deplasmanda 2-1'lik skorla almışıtı. Söz konusu tarihten sonra Portekizli Teknik Direktör Carlos Carvalhal ile Galatasaray karşı 2 maçta 1 beraberlik, 1 yenilgiyle sahadan ayrılan Beşiktaş, Hırvat Slaven Bilic'le ise 4 mücadelenin 1'i hükmen olmak üzere tamamını kaybetti. Siyah-beyazlılar, 2023-2024 sezonunun 28. haftasında da Fernando Santos idaresinde evinden 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. - İSTANBUL