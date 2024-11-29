Beşiktaş\'ın yeni başkanı belli oldu

Ankaragüçlüyüz:

Avrupaya göndermeyin kapatın şunları la! Kendileri küçük diye herkesi küçük düşürmeye hakları yok... En olmicak takımdan 3ün1i sonuç alırlar, 8 yerler, Uefa tescilli listesine girerler, bu ne rezillik zavallık!