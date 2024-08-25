Beşiktaş'ın yeni transferi Felix Uduokhai, imza için İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ın yeni transferi Felix Uduokhai, imza için İstanbul'a geliyor

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Beşiktaş, Bundesliga ekiplerinden Augsburg forması giyen Felix Uduokhai'nin transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı. 26 yaşındaki stoper, 22.50'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacak. Alman savunmacı için kulübü Augsburg'a 5.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek olan siyah-beyazlılar, Uduokhai'ye ise yıllık 2 milyon euro maaş verecek.

25.08.2024 15:33
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg forması giyen Felix Uduokhai'in transferinde mutlu sona ulaştı. 26 yaşındaki stoper, siyah-beyazlılara imza atmak için geliyor.

22.50'DE İSTANBUL'DA

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 26 yaşındaki stoperin bugün İstanbul'a geleceği belirtildi. Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Felix Uduokhai, kulübümüzle Transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor. Uduokhai'yi taşıyan uçak, bu akşam saat 22.50'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır" ifadeleri yer aldı.

BONSERVİSİ VE MAAŞI

Beşiktaş, Felix Uduokhai için Augsburg'a 5.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Uduokhai ise yılda 2 milyon euro garanti ücret alacak. Alman ekibi, 26 yaşındaki stoperi 7 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

UDUOKAHAI KİMDİR?

2016 yılında 19 yaşında iken Bundesliga 2'de 1860 Münih ile ilk maçına çıktı. Performansıyla kısa sürede Bundesliga 1 ekibi Wolfsburg'un dikkatini çekti ve 2017'de 1 milyon Euro'ya transfer edildi. 2017-18 sezonunda Wolfsburg'un ilk 10 Bundesliga maçından 9'unda oynadı ve hızlı bir şekilde ilerlemeye devam etti. Wolfsburg'daki ikinci sezonunda teknik direktör Bruno Labbadia tarafından kadroda düşünülmemesi üzerine kiralık olarak Augsburg'a gitti. Bir yıl sonra Augsburg tarafından 7 milyon Euro'ya satın alınan Uduokhai, Joachim Löw'ün teknki direktörlük döneminde Almanya A Milli Takımı'na çağrıldı.

Sol ayaklı bir stoper olarak üst seviyelerde oynaması Felix Uduokhai'nin her zaman dünya çapındaki yıldız oyuncularla kıyaslanmasını sağladı. Bu isimlerin başında David Alaba geliyor. Hatta Uduokhai için 'Alaba 2.0' yakıştırmaları bile yapıldı. 8 yıllık profesyonel kariyerinde stoper, ön libero ve sol bek oynadı. Ancak asıl mevkisi her zaman stoper oldu. Geriden oyun kurma becerisi, sol ayağını çok iyi kullanması ve sahadaki rahatlığı Alaba ile karşılaştırılmasının en önemli sebeplerinden. 2022 yılında Newcastle United, Manchester United ve Napoli gibi kulüplerle adı anıldı ancak transferi gerçekleşmedi.

Felix Uduokhai'nin en güçlü özelliği 1.93 metrelik boyu ve güçlü fiziğiyle hava hakimiyetinin yüksek olması. Bu üstünlük sadece savunmayla sınırlı değil; duran top organizasyonlarında rakip ceza alanında tehlike yaratabiliyor. Augusburg'da en çok hava topu kazanan oyuncu olması da onun bu özelliğini belgeliyor. Steffan Kuntz, teknik direktörlüğü döneminde Almanya Ümit Milli Takımı'na çağırdığı Uduokhai'ye 6 maçta şans verdi.

BEŞİKTAŞ'IN DİĞER TRANSFERLERİ

Beşiktaş, yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosunu 6 isimle güçlendirdi. Siyah-beyazlılar Emirhan Topçu, Can Keleş, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Ciro Immobile ve Cher Ndour transferlerini duyurdu.

Beşiktaş\'ın yeni transferi Felix Uduokhai, imza için İstanbul\'a geliyor

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yeni transferi Felix Uduokhai, imza için İstanbul'a geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ferhat eser: Yeni kulemiz felix 30 milyon Beşiktaşlıya hayırlı uğurlu olsun 12 5 Yanıtla
  • Ulaş Kepe: İyi transfer 7 2 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Lugano için büyük korku. Aman ALLAH'ım. 4 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Kuşlar başlamış hemen Almanya milli takımı oynatacak defans oyuncusu bulamazken DIAS aldık zannetmeye, Almanyada kümede kalmaya oynayan bur takımın sıradan oyuncusunu aldınız luganodan 3 yerine 4 yersiniz bununla 2.lig düzeyinde bir kuş 1 1 Yanıtla
  • ferhat eser: Çaydanlık, sabahın erken saatlerinde kahve fincanlarına sırlarını anlattı. Aynı anda, halı odanın ortasında şiir okumaya başladı, fakat koltuk minderleri alkışlamak yerine sessiz kaldı. 2 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Coley, paulista, Felix toplam piyasa değeri 10 milyon DAVINSON UN YARISI 0 0 Yanıtla

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