Beşiktaş, İstanbulspor\'u mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti.
Bu sezon ilk kez 4 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan siyah-beyazlı takım, son 4 maçında 3. galibiyetini elde etti.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Semih Kılıçsoy ve 54. dakikada Ernest Muçi kaydetti.
Bu sonuçla ligde 14. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 46'ya yükseltti. 18. yenilgisini yaşayan İstanbulspor ise 12 puanda kaldı.
Semih Kılıçsoy gol sayısını 9'a yükseltti
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, bu sezon Süper Lig'de 9. golünü İstanbulspor karşısında kaydetti.
Karşılaşmanın 23. dakikasında gol perdesini açan 18 yaşındaki oyuncu, ligde 9. kez ağları sarstı.
Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'a karşı 2'şer gol atan Semih, Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük ve TÜMOSAN Konyaspor filelerini de birer kez havalandırmıştı.
Siyah-beyazlı ekip, Semih Kılıçsoy'un skor tabelasını değiştirdiği maçlarda 6 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.
Muçi ilk golünü attı
Beşiktaş'ın devre arasında kadroya kattığı Ernest Muçi, siyah-beyazlı formayla çıktığı 3. maçta ilk golünü İstanbulspor maçında attı.
Muçi, siyah-beyazlı takımı, İstanbulspor karşısında 2-0'lık üstünlüğe taşıyan gole imza attı.
Gedson Fernandes ve Zaynutdinov derbide yok
Karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Gedson Fernandes ve Bakhtiyor Zaynutdinov, İstanbulspor maçında gördükleri sarı kartla bu sezon ligdeki 4. sarı kartlarına ulaştı ve cezalı duruma düştü.
Gedson Fernandes ve Zaynutdinov siyah-beyazlı takımının ligin 28. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
Ligde 4 maçtır kalesini gole kapatıyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada kalesini gole kapattı.
Siyah-beyazlı takım, bu maçlarda Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederken, Mondihome Kayserispor ile de 0-0 berabere kaldı.
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Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada Galatasaray derbisi hakkında da konuştu. Kılıçsoy, "Galatasaray maçı benim ilk derbim olacak. Biraz heyecanlıyım. İnşallah yeneceğiz" dedi.
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Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yendi. Mücadelenin 23. dakikasında Semih'in golüyle öne geçen Beşiktaş, ikinci yarıda Ernest Muçi'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
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