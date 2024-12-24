Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Bodrum\'u Farkla Geçti

Spor

SALON: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

HAKEMLER: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Aydın Karaçam, Barış Burak Durmuş

BEŞİKTAŞ: Lazic 11, Evans 15, Esra Güvenç 1, Ceyda Conker 2, Hatice Pelin Gülçelik 12, Winterburn 25, Özge Özışık 4, Zeynep Can 6, Gizem Başaran Turan 9, Melek Uzunoğlu 2, Elif Ülkü

BODRUM BASKETBOL: Jones 12, Zehra Sıla Tunçdemir 6, Ayşenaz Harma 4, Azra Erçelik 6, İdal Yavuz 4, Zümra Küçük 5, Elif Bati 2, Gizem Tüzün 6, Selin Tekin, Cansu Çolakoğlu

1'İNCİ PERİYOT: 19-11

İLK YARI: 41-21

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-32

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Beşiktaş, kendi sahasında konuk ettiği Bodrum Basketbol'u 87-45 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi siyah-beyazlı ekipte 25 sayıyla oynayan Holly Winterburn oldu. Bu sonucun ardından Beşiktaş 7'nci galibiyetini elde etti. Bodrum Basketbol ise 9'uncu mağlubiyetini aldı.