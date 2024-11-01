Beşiktaş Kasımpaşa ile 43. Randevuda

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Kasımpaşa ile 43. kez rakip olacak.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ligde siyah-beyazlılar, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile topladığı 20 puanla 4. sırada yer alıyor. Kasımpaşa ise 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile topladığı 11 puanla 10. basamakta bulunuyor.

Ligde 43. randevu

Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig'de bugüne dek 40 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 26 kez rakibine üstünlük kurarken, Paşa ise 8 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım 8 defa da 1'er puana razı oldu. Söz konu maçlarda Beşiktaş, rakip fileleri 87 kez havalandırırken, Kasımpaşa 49 golle karşılık verdi. İki İstanbul ekibi arasında oynanan son müsabakayı, lacivert-beyazlılar 2-1 kazandı.

Beşiktaş'ta 3 isim sınırda

Siyah-beyazlılarda Kasımpaşa maçı öncesi Al Musrati, Ciro Immobile ve Emirhan Topçu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Söz konusu oyuncular, yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.

Sakatlar geri dönüyor

Beşiktaş'ta Necip Uysal dışında sakat oyuncu bulunmuyor. Siyah-beyazlılarda Galatasaray derbisinde sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyen kaleci Mert Günok, Milot Rashica ve Gabriel Paulista sakatlığını atlattı. Söz konusu futbolcular, Giovanni van Bronckhorst'un görev vermesi halinde Kasımpaşa karşısında forma giyebilecek.

Zorbay Küçük düdük çalacak

Beşiktaş - Kasımpaşa müsabakasını hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Samet Çavuş yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Pakkan olacak. - İSTANBUL