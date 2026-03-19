Beşiktaş Kasımpaşa Maçında Ortaylı'yı Andı

19.03.2026 20:20
Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta vefat eden İlber Ortaylı için saygı duruşunda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynadıkları Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'i ile başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Tiago Djalo, Yasin Özcan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Deneyimli teknik adam, ligde geçen hafta oynanan maçta savunmada şans verdiği Djalo'yu kulübeye çekerken, oyuncunun yerine Uduokhai şans buldu.

Sergen Yalçın, ligin 25. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde sahaya sürdüğü ilk 11'i Kasımpaşa maçında yeniden görevlendirdi.

İlber Ortaylı unutulmadı

Geçtiğimiz günlerde vefat eden tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı, Tüpraş Stadı'nda unutulmadı.

Beşiktaşlı kimliğiyle de bilinen Ortaylı için karşılaşmadan önce stadyumda anons yapıldı ve 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Ortaylı ailesi, Kasımpaşa mücadelesini başkan Serdal Adalı ile beraber izledi.

İlber Ortaylı'nın torunu da seremoniye siyah-beyazlı takımla çıktı.

Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, güney tribününde Ortaylı ile ilgili "Bir de Çarşı'yı seviyorum. Onlar farklı." pankartını açtı.

Küçük Ömer Kağan'ın hayali gerçekleşti

Beşiktaş taraftarı küçük Ömer Kağan Karakurt'un "balon" hayali Kasımpaşa maçı öncesinde gerçekleşti.

Geçtiğimiz günlerde amansız hastalığı yenmeyi başaran Ömer Kağan'ın en büyük isteği Tüpraş Stadı'nda balon uçurmaktı.

Verdiği zorlu mücadeleyi büyük bir cesaretle tamamlayan Ömer Kağan, maç öncesinde orta yuvarlakta kaptan Orkun Kökçü ve Salih Uçan ile bir araya gelerek siyah, beyaz ve kırmızı renkteki balonları havaya bıraktı.

Ayrıca Ömer Kağan'ın seremoniye ise siyah-beyazlı futbolcu Vaclav Cerny ile çıktığı öğrenildi.

Beşiktaş tribünleriden TFF'ye tepki

Siyah-beyazlı tribünler, karşılaşma öncesinde açtıkları pankart ile Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) tepki gösterdi.

Doğu tribünde Beşiktaş efsanelerinden Hakkı Yeten'in fotoğrafının olduğu pankartta "Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak!" ifadelerine yer verildi.

Kasımpaşa ilk 11'i

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa ise şu ilk 11 ile sahaya dizildi:

"Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Rodrigo Becao, Adam Arous, Kamil Ahmet Çörekçi, Cafu, Andri Baldursson, Jim Allevinah, Fousseni Diabate, Mortadha Ben Ouanes, Adrian Benedyczak."

