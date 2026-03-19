Beşiktaş, Kasımpaşa\'yı 5 maç sonra devirdi

19.03.2026 21:56
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, rakibini 5 maç aradan sonra yendi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Beşiktaş ile Emre Belözoğlu'nun ekibi Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 2-1'lik skorla kazandı.

CAFU'NUN SERT ŞUTU KALEYİ BULMADI

9. dakikada Ben Ouanes'in indirdiği topu ceza sahası dışından bekletmeden kaleye gönderen Cafu'nun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

GOL PERDESİNİ OH AÇTI

11. dakikada Beşiktaş öne geçti. Orkun Kökçü'nün sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya ön direkte savunmadan önce dokunan Oh, meşin yuvarlağı yakın köşeden filelere gönderdi.

UZATMA ANLARINDA FARK İKİYE ÇIKTI

45+2. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Sağ kanattan Murillo'nun ceza sahasına yaptığı ortaya penaltı noktasının gerisinde top yere değmeden havada ayak içiyle dokunan Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu.

KASIMPAŞA PENALTI KAZANDI

Kasımpaşa, 53. dakikada penaltı kazandı. Kullanılan serbest vuruş sonrasında Murillo'nun rakibine yaptığı hareketi tehlikeli hareket olarak değerlendiren mücadelenin hakemi, penaltı noktasını gösterdi.

DOLMABAHÇE'DE FARK BİRE İNDİ

Kasımpaşa'da 57. dakikada penaltıyı kullanan golcü oyuncu Benedyzcak, topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi.

KARA KARTAL GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Beşiktaş, 80. dakikada gole çok yaklaştı. Orkun, orta alandaki şık hareketlerinin ardından topu sol kanattaki Rashica'ya gönderdi. Önünü boşaltan Rashica'nın şutu defanstan sekip Cengiz Ünder'in önünde kaldı. Cengiz Ünder topu müsait pozisyonda kaleciye nişanladı.

BEŞİKTAŞ'IN HASRETİ SONA ERDİ

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Beşiktaş kazandı. Bu sonuçla birlikte rakibi Kasımpaşa'yı 5 maç aradan sonra yenen Beşiktaş, üst üste ikinci kez kazanarak puanını 52'ye yükseltti. Kümede kalma savaşı veren Kasımpaşa ise 24 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

