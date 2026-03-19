Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Beşiktaş ile Emre Belözoğlu'nun ekibi Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 2-1'lik skorla kazandı.
9. dakikada Ben Ouanes'in indirdiği topu ceza sahası dışından bekletmeden kaleye gönderen Cafu'nun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
11. dakikada Beşiktaş öne geçti. Orkun Kökçü'nün sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya ön direkte savunmadan önce dokunan Oh, meşin yuvarlağı yakın köşeden filelere gönderdi.
45+2. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Sağ kanattan Murillo'nun ceza sahasına yaptığı ortaya penaltı noktasının gerisinde top yere değmeden havada ayak içiyle dokunan Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu.
Kasımpaşa, 53. dakikada penaltı kazandı. Kullanılan serbest vuruş sonrasında Murillo'nun rakibine yaptığı hareketi tehlikeli hareket olarak değerlendiren mücadelenin hakemi, penaltı noktasını gösterdi.
Kasımpaşa'da 57. dakikada penaltıyı kullanan golcü oyuncu Benedyzcak, topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi.
Beşiktaş, 80. dakikada gole çok yaklaştı. Orkun, orta alandaki şık hareketlerinin ardından topu sol kanattaki Rashica'ya gönderdi. Önünü boşaltan Rashica'nın şutu defanstan sekip Cengiz Ünder'in önünde kaldı. Cengiz Ünder topu müsait pozisyonda kaleciye nişanladı.
Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Beşiktaş kazandı. Bu sonuçla birlikte rakibi Kasımpaşa'yı 5 maç aradan sonra yenen Beşiktaş, üst üste ikinci kez kazanarak puanını 52'ye yükseltti. Kümede kalma savaşı veren Kasımpaşa ise 24 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?