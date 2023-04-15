Beşiktaş, Masuaku transferi için West Ham ile her konuda uzlaştı - Son Dakika
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Beşiktaş, Masuaku transferi için West Ham ile her konuda uzlaştı

15.04.2023 12:08

Beşiktaş, kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Arthur Masuaku'nun kalıcı transferi için West Ham United ile her konuda uzlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki sol bek için İngiliz ekibine 2 milyon euro, futbolcuya ise 1.3 milyon euro ödeyecek.

Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun transferini bitirdi. Siyah-beyazlılar, deneyimli sol bekin transferi için West Ham United ile her konuda anlaşmaya vardı.

2 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Beşiktaş, West Ham United'a Arthur Masuaku'nun transferi için 2 milyon euro ödeyecek. Siyah-beyazlılar, 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı 29 yaşındaki sol beke yıllık 1.3 milyon euro verecek.

MASUAKU'NUN KARNESİ

Sezon başında Beşiktaş'a imza atan Arthur Masuaku, 26 maçta forma giydi. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

Beşiktaş, Masuaku'nun transferi için West Ham United ile her konuda anlaşmaya vardı
Beşiktaş, Masuaku'nun transferi için West Ham United ile her konuda anlaşmaya vardı
Beşiktaş, Masuaku'nun transferi için West Ham United ile her konuda anlaşmaya vardı
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Son Dakika Spor Beşiktaş, Masuaku transferi için West Ham ile her konuda uzlaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş, Masuaku transferi için West Ham ile her konuda uzlaştı - Son Dakika
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