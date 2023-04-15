Beşiktaş, Masuaku transferi için West Ham ile her konuda uzlaştı

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Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun transferini bitirdi. Siyah-beyazlılar, deneyimli sol bekin transferi için West Ham United ile her konuda anlaşmaya vardı.

2 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Beşiktaş, West Ham United'a Arthur Masuaku'nun transferi için 2 milyon euro ödeyecek. Siyah-beyazlılar, 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı 29 yaşındaki sol beke yıllık 1.3 milyon euro verecek.

MASUAKU'NUN KARNESİ

Sezon başında Beşiktaş'a imza atan Arthur Masuaku, 26 maçta forma giydi. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.