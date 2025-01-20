Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, AA'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, AA'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, AA\'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

20.01.2025 09:46
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Serdal Adalı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Spor" kategorisinde oyunu "Kartallar" fotoğrafına verdi

Başkan Serdal Adalı, "Spor" kategorisinde oyunu Hakan Akgün'ün "Kartallar" fotoğrafından yana kullandı.

Turkcell Süper Kupa maçında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 5-0 mağlup ettiği ve siyah-beyazlı golcü futbolcu Ciro Immobile'nin kaydettiği golün sevincini tüm takım birlikte yaşadığı anlara ait "Kartallar" adlı kareyi seçen başkan Adalı, Adem Kutucu'nun "Ata sporu" isimli fotoğrafını da beğendiğini dile getirdi.

Serdal Adalı, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde oyunu İsmail Kaplan'ın Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde bir grup kazın köyün çiçekli arazilerinde yürüyüş yaptığı anların yakalandığı "Tek sıra" isimli fotoğrafından yana kullandı.

"Haber" kategorisinde "Dış işleri", "Mavi vatan savunması" ve "Bayram" adlı fotoğraflar arasında kalan Adalı, bu kategoride Barış Seçkin'in İtalya'nın ev sahipliğini yaptığı G7 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmek ve selamlamak için "G7 Yüksek Düzeyli Oturumu"na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına geldiği anların kayda alındığı "Dış işleri" fotoğrafını oyladı.

Beşiktaş başkanı, Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mavi vatan savunması" ve Belal Khaled'in "Bayram" başlıklı fotoğraflarını da beğendiğini dile getirdi.

"Özgür Suriye" kategorisinde seçimi "Özgürlük kulesi"

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Adalı, "Özgür Suriye" kategorisinde oyunu "Özgürlük kulesi" fotoğrafına verdi.

Serdal Adalı, Hesham Elsherif'e ait ve Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Almanya'da yaşayan Suriyelilerin toplanarak kutlama yaptığı anların fotoğraflandığı "Özgürlük kulesi" isimli kareyi oyladı.

Serdal Adalı, "Günlük hayat" kategorisinde ise oyunu İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafından yana kullandı.

Adalı, seçim yaparken zorlandı

Serdal Adalı, oylamanın ardından listede çok güzel fotoğrafların olduğunu ve seçim yaparken zorlandığını dile getirdi.

Emeği geçen herkesi tebrik eden Adalı, "Çok güzel fotoğraflar var. Açıkçası insan seçim yaparken zorlanıyor." dedi.

"Spor" kategorisinde oyunu kullandığı "Kartallar" fotoğrafını çeken Hakan Akgün'ü tebrik eden Adalı, "Hakan inşallah bu sene de böyle kupa kazandığımız bir gün yine bunun gibi güzel bir fotoğraf çekersin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Serdal Adalı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, AA'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika

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