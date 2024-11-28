Beşiktaş, Maccabi Tel-Aviv'e Mağlup Oldu: 3-1 - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Maccabi Tel-Aviv'e Mağlup Oldu: 3-1

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Macaristan'da Maccabi Tel-Aviv ile karşılaştı ve maçı 3-1 kaybetti. Bu sonuçla Maccabi Tel-Aviv, Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etti.

28.11.2024 22:48
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UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci hafta maçında Beşiktaş, Macaristan'da İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'e 3-1 mağlup oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Macaristan'da İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile karşılaştı. Nagyerdei Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 20.45'te başladı. Müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Simone Sozza yönetti. Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ile Giovanni Baccini üstlendi.

Siyah-beyazlıların 49 yaşındaki Hollandalı teknik adamı Giovanni Van Bronckhorst, Maccabi Tel-Aviv karşısında takımını sahaya, "Mert Günok – Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile" 11'iyle sürdü. Zarko Lazetic yönetimindeki konuk ekip ise "Mishpati – Lamkin, Stojic, Shlomo, Jehezkel, Peretz, Overeem, Kanichowosky, Davida, Patati, Turgeman" 11'iyle sahada yer aldı.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk 20 dakikada gol sesi çıkmadı. Konuk ekip Maccabi Tel-Aviv, 23'üncü dakikada öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Davida'nın ceza sahası içine gönderdiği topu Kanichowsky, ağlarla buluşturdu: 1-0. Beşiktaş skoru 38'inci dakikada eşitledi. Semih Kılıçsoy'un savunma arkasına attığı topla buluşan Rafa Silva topu sürdü. Ceza sahasına kadar gelen Rafa Silva sağ köşeye plase vurdu ve topu filelerle buluşturdu: 1-1. 45+3'üncü dakikada Maccabi Tel-Aviv tekrar öne geçti. Soldan gelişen atakta ceza sahasına giren Patati topu kale sahasına doğru ortaladı, Peretz'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1. İlk yarı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının ilk 20 dakikasında iki takım da kontrollü oyunu tercih etti. 70'inci dakikada Semih'in çektiği şut Lamkin'in eline çarptı ve Beşiktaş penaltı kazandı. Topun başına geçen Immobile sol köşeye sert vurdu ancak kaleci Mashpati penaltı vuruşunu kurtardı. 80'inci dakikada Maccabi Tel-Aviv farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasının sol çaprazından Turgeman vuruşunu yaptı. Mert Günok'un kurtardığı top penaltı noktasına doğru sekti ve topu takip eden Patati skoru 3-1'e getirdi.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Maccabi Tel-Aviv maçı 3-1 kazandı.

MACCABİ TEL AVİV'İN İLK GALİBİYETİ

İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv, bu sene Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini aldı. Beşiktaş maçı öncesi oynadığı 4 maçı da kaybeden Maccabi, ilk puanını ve ilk galibiyetini almayı başardı. Siyah-beyazlılar ise Avrupa Ligi'nde 3'üncü mağlubiyetini aldı ve 6 puanda kaldı.

GABRİEL PAULİSTA SAKATLANDI

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Gabriel Paulista 15'inci dakikada sakatlandı. Topu uzaklaştırmak isterken sakatlanan Paulista, tedavi olduktan sonra oyuna döndü ancak yeniden kendisini yere bıraktı ve 20'nci dakikada yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.

YÖNETİM İSRAİL HEYETİYLE YAN YANA GELMEDİ

Normal şartlarda İstanbul'da oynanması gereken mücadele UEFA'nın kararı sonrası Macaristan'ın Debrecen şehrine alınmıştı.

Beşiktaş yönetimi karşılaşma esnasında, İsrail heyetiyle beraber olmak istemedi. UEFA heyetine bu yönde talepte bulunan siyah beyazlıların talebi yerine getirildi ve Beşiktaş kafilesi için ayrı bir yer oluşturuldu. Böylelikle iki kulüp yetkilileri maçı ayrı yerde takip etti.

TFF BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU BEŞİKTAŞ'A DESTEK VERDİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Beşiktaş'a destek vermek için Debrecen Nagyerdei Stadı'nda yerini aldı.

Dün takımla beraber Debrecen'e gelen Hacıosmanoğlu, karşılaşmayı Beşiktaş yönetimiyle beraber seyretti.

HASAN ARAT VE HÜSEYİN YÜCEL MAÇA GELMEDİ

Son iki günde oldukça karışan Beşiktaş yönetiminde Başkan Hasan Arat ve 2. başkan Hüseyin Yücel Macaristan'a gelmedi.

Siyah-beyazlıları yönetim bazında Asbaşkan Mete Vardar ve yöneticiler Feyyaz Uçar ile Burak Aslan temsil etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Maccabi Tel-Aviv'e Mağlup Oldu: 3-1 - Son Dakika

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