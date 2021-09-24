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Beşiktaş maçından notlar - Son Dakika

Beşiktaş maçından notlar

24.09.2021 20:06
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Süper Lig'de Beşiktaş, Altay deplasmanında 11 eksikle mücadele etti.

Süper Lig'de Beşiktaş, Altay deplasmanında 11 eksikle mücadele etti. Welinton, Vida, Teixeira, Batshuayi, Ghezzal, Larin, N'Koudou, Mehmet Topal ve Necip sakatlıkları nedeniyle İzmir'e getirilmezken, kafilede yer alan Montero ise üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören Rosier de cezalı olması nedeniyle forma giyemedi.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İNDE 7 DEĞİŞİKLİK

Adana Demirspor müsabakasından farklı olarak Beşiktaş'ta Ersin, Rosier, Montero, Batshuayi, Larin, Ghezzal ve Welinton'un yerine ilk 11'de Mert, Salih, Gökhan, Atiba, N'sakala, Kenan ve Serdar olmak üzere 7 değişiklik gerçekleşti.ALTYAPIDAN 3 GENÇ KADROYA ÇAĞRILDIİzmir'e 16 kişilik oyuncu grubuyla gelen Beşiktaş'ta Montero'nun hastalanıp oyuncu sayısının 15'e düşmesi üzerine Teknik Direktör Sergen Yalçın, U19 takımından 3 genci A takım kadrosuna dahil etti. Altyapıdan Koray Yağcı, Emirhan Delibaş ve Berkay Vardar yedek soyundu.BEŞİKTAŞ'TA 4 YABANCI OYNADIBeşiktaş'ın 18 kişilik kadrosunda Josef, Atiba, Pjanic ve N'Sakala olmak üzere 4 yabancı oyuncu yer aldı. Siyah-beyazlılarda 14 yerli oyuncu kadroda yer buldu. İlk 11'de görev alan altyapı patentli genç stoper Serdar Saatçı ilk kez Süper Lig'de şans bulurken, sakatlıktan çıkan Umut Meraş da ilk kez kadroda yer aldı.ALTAY 5 EKSİKLE MÜCADELE ETTİAltay'da tedavileri süren Rayan, Rodriguez, Eren ve Poko ile kırmızı kart cezalısı Thiam kadroda yer almadı. İyileşen Pinares yedek soyundu. Thiam'ın yokluğunda Aka, kesik yiyen Thaciano'nun yerine Ceyhun ilk defa 11'de görev aldı.18 YIL SONRA RAKİP OLDULARAltay ve Beşiktaş, Süper Lig'de 18 yıl sonra karşı karşıya geldi. Son olarak 2 Mayıs 2003 yılında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı. Bu müsabaka öncesine kadar iki ekip Süper Lig'de 82 kez karşılaştı. Bu maçlarda Beşiktaş 42, Altay 15 galibiyet alırken, 25 maç berabere tamamlandı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, karşılaşmayı protokol tribününden takip etti.ÇİFTE KUPALILAR KARŞI KARŞIYABeşiktaş'ın başında 2008-09 sezonunda hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, geçen sezon siyah-beyazlı takımın başında aynı başarıyı gösteren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la 2'nci kez rakip oldu.Mustafa Denizli, A Milli Takım'ı çalıştırdığı 1996-2000 yılları arasında öğrencisi olan Sergen Yalçın'la Süper Lig'de daha önce 1 kez karşılaşmıştı. Yalçın'ın çalıştırdığı Aytemiz Alanyaspor, Denizli'nin başında olduğu Kasımpaşa'yı 23 Şubat 2019 tarihinde 3-0 mağlup etti.ATIBA'DAN ÜÇÜNCÜ DALYA

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, Altay maçıyla birlikte Beşiktaş formasıyla kariyerindeki 300'üncü maçına çıktı. Üst üste 9'uncu sezonunu geçirdiği siyah-beyazlı takımda 2013-14'ten bu yana görev yapan 38 yaşındaki Atiba, kulüpte en çok maça çıkan yabancı futbolcu unvanını elinde bulunduruyor. Atiba, ligde 246, Avrupa'da 39, Türkiye Kupası'nda 13, Süper Kupa'da ise 2 kez forma giydi.


Spor Toto Süper Lig, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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