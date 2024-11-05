Beşiktaş, Malmö ile 248. Avrupa Maçına Çıkıyor - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Malmö ile 248. Avrupa Maçına Çıkıyor

Beşiktaş, Malmö ile 248. Avrupa Maçına Çıkıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynayacağı maçla birlikte Avrupa kupalarındaki 248. maçına çıkacak.

05.11.2024 10:43
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UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın sahasında İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 248. maçına çıkacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın saat 18.30'da Tüpraş Stadyumu'nda İsveç ekibi Malmö ile mücadele edecek. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek. UEFA Avrupa Ligi'nde lig sistemine göre oynanan yeni formattaki ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 kaybeden siyah-beyazlılar, ikinci müsabakasında da evinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenildi. Beşiktaş, bu sezon ilk galibiyetini ise Fransa deplasmanında Lyon'a karşı 1-0'lık skorla aldı.

Avrupa kupalarında 248. maç

Beşiktaş, Malmö karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 248. maçına çıkacak. Kartal, geride kalan 247 mücadelede 93 galibiyet, 49 beraberlik ve 105 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 330 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 376 gole engel olamadı.

Avrupa Ligi'nde 127. kez boy gösterecek

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 126 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, geride kalan maçlarda 55 galibiyet, 25 beraberlik ve 46 mağlubiyet aldı. Kartal, söz konusu müsabakalarda 199 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 166 gol gördü.

İsveç takımlarıyla 11. karşılaşma

Siyah-beyazlı ekip, İsveç ekipleriyle Avrupa kupalarında 11. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, daha önce Göteborg ve Malmö ile toplam 10 kez oynadı. Söz konusu müsabakalarda İstanbul temsilcisi 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

Yarınki rakibi Malmö ile ilk kez 1990-1991 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda mücadele eden Beşiktaş, deplasmanda 3-2 kaybederken, sahasından da 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. 2005-2006 sezonunda UEFA Kupası'nda sahasında 1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, konuk olduğu rakibini 4-1'le geçmeyi başardı.

Son olarak 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında karşılaşan iki takımın maçlarından galip gelen 2-0'lık ve 1-0'lık skorlarla Malmö oldu.

Göteborg'la ise 1992-1993 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Beşiktaş, dış sahada 2-0 kaybetmesine rağmen evinde 2-1 kazandı. 1997-1998 sezonun yine Şampiyonlar Ligi'nde bu kez grup aşamasında eşleşen iki ekibin mücadelelerinde İstanbul'da kazanan 1-0'lık skorla Beşiktaş, İsveç'te galip gelen 2-1'le Malmö olmuştu.

Giovanni van Bronckhorst, İsveç takımlarıyla ilk kez

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, İsveç takımlarıyla daha önce hiç karşılaşmadı. Daha önce İskoçya'da Glasgow Rangers, Çin'de Guangzhou City ve Hollanda'da Feyenoord'u çalıştıran 49 yaşındaki teknik adam, bir İsveç ekibiyle ilk defa mücadele edecek.

Malmö, Türk takımlarıyla 9. kez mücadele edecek

Malmö ise yarınki müsabakayla birlikte Türk takımlarıyla 9. kez mücadele edecek. Beşiktaş ile oynadığı 6 karşılaşmada 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 4 galibiyet elde eden İsveç takımının diğer rakibi ise Sivasspor'du.

2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Sivasspor'la eşleşen Malmö, sahasında 3-1, deplasmanda da 2-0 kazanarak turu geçmişti.

Immboile forma giyemeyecek

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan golcü futbolcu Ciro Immobile yarın forma giyemeyecek. Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan uzak olan tecrübeli savunmacı Paulista'nın görev alması beklenirken, Rashica'nın durumu ise sağlık heyetinin kararı sonrası belli olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Malmö ile 248. Avrupa Maçına Çıkıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ferhata Geçer:
    Bir Galatasaray Taraftarı olarak ve dahi beynamus Ferhat'a rağmen ülkemizi temsil eden Beşiktaş Kulübüne başarılar dilerim. İnşallah BJK teknik direktörünün dediği gibi bütün takımlar avrupada üst sıralara yükselir... 18 0 Yanıtla
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