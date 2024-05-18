Beşiktaş, Manisa Büyükşehir Belediyespor\'u yenerek yarı finale yükseldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 83-74 yenerek seriyi 2-0 kazandı ve yarı finale adını yazdırdı. Beşiktaş, yarı finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
Salon: Muradiye
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Terry 17, Russell 15, Cruz 8, Mustafa Baki Görür, Anderson 10, Sinan Sağlam, Luther 11, Kaan Sarıaslan, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz 10, Barış Çağan Özkan 3
Beşiktaş: Allman 17 Mathews 12, Needham 15, Mitchell 9, Kerem Kuthan Konan 6, Delgado 9, Yiğit Arslan 12, Samet Yiğitoğlu 3
1. Periyot: 20-18 (Manisa BBSK lehine)
Devre: 33-45 (Beşiktaş lehine)
3. Periyot: 49-71 (Beşiktaş lehine) - MANİSA
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