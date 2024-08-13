Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın Vefatının 10. Yılında Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın Vefatının 10. Yılında Anma Töreni Düzenlendi

Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba\'nın Vefatının 10. Yılında Anma Töreni Düzenlendi

Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 10. yıl dönümünde anma töreniyle anıldı. Törene Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve kulüp yöneticileri ile Seba'nın ailesi ve sevenleri katıldı. Törenin ardından Ali Sami Yen'in kabri de ziyaret edildi.

13.08.2024 14:59
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Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 10. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Anma törenine; Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Kulüp İçi İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri Ekrem Keçoğlu ile Kadir Kılıç, Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Sorumlusu Burak Aslan, Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Divan ve Kongre Üyeleri, Seba'nın ailesi ve sevenleri katıldı.

Siyah-beyazlıların onursal başkanı Süleyman Seba için düzenlenen anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, törenin ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Süleyman Seba'nın aramızdan ayrılışının 10. yıl dönümü. Cenazesi stadımızdan kalkmıştı. Türkiye'nin bugüne kadar gördüğü en ihtişamlı cenaze törenlerinden biriydi. Süleyman ağabeyi Türkiye çok sevdi. Süleyman ağabey de Türkiye'yi çok sevdi. Vatanına milletine büyük hizmetler yaptı. Beşiktaş'a çok önemli hizmetler yaptı. Değerli gençler yetiştirdi. Evlatları olarak buradayız. Bundan büyük gurur duyuyoruz. Süleyman ağabeyin yolu Beşiktaşlıların yoludur. Gençlerin Süleyman ağabeyi daha iyi anlaması için BJK- Kabataş Vakfı Okulları'nda Süleyman Seba Eğitim Bursu vermeye karar verdik. Süleyman Seba'nın en büyük hayali altyapıdan oyuncuları sahada görmekti. Feyyaz ve Samet hoca ile altyapı hocalarımız sayesinde bugün birçok altyapı sporcumuz A Takım kadrosunda yer alıyor. Bu da Beşiktaşlılar için büyük bir onurdur. Seba'nın mirasının emin ellerde olduğunun göstergesidir. Beşiktaş'ın gençleri Süleyman Seba'nın ilkelerini iyice benimsemeli. Gençler bu ilkeleri hayatın her alanında göz önünde tutmalı. Bugün büyük bir katılım vardı. Süleyman ağabey buna layıktır. Onun ismini her zaman en tepede yaşatacağız."

Törenin ardından Başkan Hasan Arat ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen'in kabrini de ziyaret ettiler.

Arat, Ali Sami Yen'in kabri başında ise şöyle konuştu:

"Beşiktaş JK adına Süleyman Seba'nın evlatları olarak ezeli rakibimiz ve dostumuz Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen'in kabrini ziyaret ettik. Tüm camiaların birbirlerine saygılı olmasını diliyorum. Gençler tribünlerde tezahüratlarına camia büyüklerini katmasınlar. Camiaların büyüklerine saygılı olalım. Bu konuda hassas olalım. Büyüklerimiz kıymetlidir, değerlerini bilelim." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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