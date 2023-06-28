Beşiktaş, Ozan Tufan'ı kadrosuna katmaya çok yakın - Son Dakika
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Beşiktaş, Ozan Tufan'ı kadrosuna katmaya çok yakın

28.06.2023 17:28

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, eski Fenerbahçe'li Ozan Tufan'ı kadrosuna katmaya çok yakın. 28 yaşındaki Ozan Tufan, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakarken, taraflar arasında yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varıldı. Süper Lig'de Fenerbahçe, Alanyaspor ve Bursaspor forması giyen Tufan, İngiltere Championship ekibinde toplamda 44 maça çıktı ve 8 gol kaydetti.

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, eski Fenerbahçe'li Ozan Tufan'ı kadrosuna katmaya çok yakın.

OZAN TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR

28 yaşındaki Ozan Tufan, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakarken, taraflar arasında yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varıldı.

HULL CITY PERFORMANSI

Süper Lig'de Fenerbahçe, Alanyaspor ve Bursaspor forması giyen Tufan, İngiltere Championship ekibinde toplamda 44 maça çıktı. Başarılı futbolcu, söz konusu mücadelelerde 8 gol kaydetti.

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SON DAKİKA: Beşiktaş, Ozan Tufan'ı kadrosuna katmaya çok yakın - Son Dakika
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