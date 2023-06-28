Beşiktaş, Ozan Tufan'ı kadrosuna katmaya çok yakın

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, eski Fenerbahçe'li Ozan Tufan'ı kadrosuna katmaya çok yakın.
28 yaşındaki Ozan Tufan, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakarken, taraflar arasında yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varıldı.
Süper Lig'de Fenerbahçe, Alanyaspor ve Bursaspor forması giyen Tufan, İngiltere Championship ekibinde toplamda 44 maça çıktı. Başarılı futbolcu, söz konusu mücadelelerde 8 gol kaydetti.
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