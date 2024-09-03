Beşiktaş, Portekizli Futbolcu Joao Mario ile Anlaştı
Beşiktaş, transfer döneminde önemli bir adım atarak Portekizli futbolcu Joao Mario ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, yarın akşam İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek. Taraftarlar, yeni transferin takıma katılmasını heyecanla bekliyor.
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3.09.2024 01:20:52. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Portekizli Futbolcu Joao Mario ile Anlaştı - Son Dakika
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