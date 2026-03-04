Beşiktaş, Rizespor'u 4-1 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş, Rizespor'u 4-1 Yendi

04.03.2026 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Bilal Gölen

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Djalo, Yasin Özcan, Ndidi, Salih Uçan (Dk. 79 Asllani), Orkun Kökçü (Dk. 62 Jota Silva), Rashica (Dk. 72 Kartal Kayra Yılmaz), Olaitan (Dk. 62 Cengiz Ünder), Oh (Dk. 46 Mustafa Hekimoğlu)

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Mocsi, Emir Ortakaya, Furkan Orak, Papanikolaou, Augusto (Dk. 74 Mebude), Buljubasic (Dk. 67 Olawoyin), Emrecan Bulut (Dk. 82 Taylan Antalyalı), Zeqiri, Pierrot (Dk. 67 Halil Dervişoğlu)

Goller: Dk. 27 Murillo, Dk. 38 Salih Uçan, Dk. 42 Oh, Dk. 81 Kartal Kayra Yılmaz (Beşiktaş), Dk. 85 Papanikolaou (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 84 Taylan Antalyalı, Dk. 90+2 Halil Dervişoğlu, Dk. 90+3 Zeqiri (Çaykur Rizespor), Dk. 90+3 Agbadou (Beşiktaş)

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son hafta maçında Beşiktaş, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 4-1 yendi.

Beşiktaş, topladığı 10 puanla grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi. Grubu altıncı tamamlayan Çaykur Rizespor ise kupaya veda etti.

22. dakikada Emrecan Bulut'un sol kanattan kale önüne gönderdiği ortaya uygun pozisyonda Pierrot kafa vuruşunu yaptı. Oyuncunun şutunda top, kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

27. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kendi yarı sahasından aldığı topla Murillo, önündeki boş alanı değerlendirerek rakip kaleye yöneldi. Panamalı futbolcu, ceza sahasına girmeden hafif sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı sağ üst köşeden filelere gönderdi: 1-0

29. dakikada Çaykur Rizespor'da Augusto, ceza sahasına girmeden sağ ayağıyla yaptığı vuruşta savunmaya da çarparak kaleci Ersin'i kontrpiyede bırakan top direkten oyun alanına döndü.

38. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Sağ kanattan Rashica'nın ceza sahasına ortasında penaltı noktasının sağında rakip savunmadan önce hamle yapan Salih Uçan, topu önüne aldı. Uygun pozisyonda bekletmeden sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yapan Salih, topu kalecinin yanından filelere yolladı: 2-0

42. dakikada siyah-beyazlı takım bir gol daha buldu. Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Erdem Canpolat, meşin yuvarlağı sektirdi. Kale önünde seken topu iyi takip eden Oh, yakın mesafeden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0

Beşiktaş, ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

50. dakikada Murillo'nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Orkun Kökçü topu ıskaladı. Ceza sahası sol çaprazına açılan meşin yuvarlağa gelişine vuran Yasin Özcan'ın şutunda, savunma kale çizgisi üzerinde topa müdahale etti ve meşin yuvarlak kornere gitti.

55. dakikada sağ kanattan gelişen Rizespor atağında Yasin Özcan ile ikili mücadeleye giren Augusto, yerde kalırken hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu monitörden izleyen Sağlam penaltıyı iptal etti.

66. dakikada Rizespor önemli pozisyondan yararlanamadı. Papanikolaou'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Augusto, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Oyuncunun yakın mesafeden sert şutunda top, kaleci Ersin Destanoğlu'nun kafasına çarparak kornere çıktı.

81. dakika Beşiktaş farkı 4'e çıkardı. Siyah-beyazlı takımda Mustafa Erhan Hekimoğlu, yaptığı baskı sonucunda kaleci Erdem Canpolat'ı hataya zorladı. Kalecinin ayağından açılan meşin yuvarlağı Mustafa, son anda oyun alanında tuttu ve Cengiz Ünder'e bıraktı. Cengiz'in penaltı noktasının sağına çıkardığı pasa düzgün bir vuruş yapan Kartal Kayra Yılmaz, topu filelerle buluşturdu: 4-0

85. dakikada Rizespor, farkı 3'e indirdi. Savunmadan çıkmaya çalışan Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu'nun hatalı pasıyla ceza sahası içinde topu önüne alan Papanikolaou, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 4-1

Siyah-beyazlı takım, müsabakayı 4-1 kazandı.

Kaynak: AA

Ersin Destanoğlu, Türkiye Kupası, Cengiz Ünder, Kadir Sağlam, Orkun Kökçü, Kerem Ersoy, Salih Uçan, Beşiktaş, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Rizespor'u 4-1 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
İsviçre Türk Toplumu Zürih’te iftar sofrasında buluştu İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu
İlginç sürpriz Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun İlginç sürpriz! Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun
Netanyahu’ya ana muhalefetten Lübnan’a ’karadan işgal’ çağrısı Netanyahu'ya ana muhalefetten Lübnan'a 'karadan işgal' çağrısı

22:39
Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü
22:24
Beyaz Saray’dan “Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak“ iddiasına yalanlama
Beyaz Saray'dan "Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak" iddiasına yalanlama
22:24
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
21:15
Putin, Rusya’nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
21:00
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
20:40
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı
20:30
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
19:59
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
19:21
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama
İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 23:18:41. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Rizespor'u 4-1 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.