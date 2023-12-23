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Beşiktaş Safi Çimento Dörtlü Final'e yükseldi - Son Dakika
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Beşiktaş Safi Çimento Dörtlü Final'e yükseldi

Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde Rize Belediyespor'u 40-27 yenen Beşiktaş Safi Çimento, Dörtlü Final'e adını yazdırdı.

Beşiktaş Safi Çimento Dörtlü Final\'e yükseldi
23.12.2023 - 16:15,  Güncelleme: 16:16
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Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde 41-31 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk olduğu Rize Belediyespor'u 40-27 yenen Beşiktaş Safi Çimento, Dörtlü Final'e yükseldi.

Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, Beşiktaş Safi Çimento'nun 19-9'luk üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren siyah-beyazlı ekip, mücadeleden 40-27 galip ayrıldı.

Beşiktaş Safi Çimento, bu sonuçla Türkiye Kupası'nda adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Kaynak: AA
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