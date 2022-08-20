Bu dört oyuncunun dışında kırmızı kart cezalısı Emrecan Uzunhan da Fatih Karagümrük maçında yer alamayacak.

Ligde geçen haftanın en çok konuşulan sonuçlarından birine imza atan Beşiktaş, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a karşı 3-0 öne geçtiği maçı 3-3 beraberlikle bitirmiş ve İstanbul 'a 1 puanla dönmüştü. İlk hafta maçında Yukatel Kayserispor 'u son dakikada mağlup eden siyah-beyazlı ekibin ligde 4 puanı bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Beşiktaş yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak - Son Dakika

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