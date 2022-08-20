Beşiktaş yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak - Son Dakika
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Beşiktaş yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

20.08.2022 12:08
Beşiktaş yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılığını Serkan Olguncan ve Hakan Yemişken yapacak.

Ligde geçen haftanın en çok konuşulan sonuçlarından birine imza atan Beşiktaş, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a karşı 3-0 öne geçtiği maçı 3-3 beraberlikle bitirmiş ve İstanbul'a 1 puanla dönmüştü. İlk hafta maçında Yukatel Kayserispor'u son dakikada mağlup eden siyah-beyazlı ekibin ligde 4 puanı bulunuyor.

İlk hafta Alanyaspor'a 4-2 yenilerek sezona başlayan Fatih Karagümrük, ikinci haftayı ise bay geçti.

Cenk Tosun dönüyor

Beşiktaş'ta sezonun ilk kırmızı kartını gören Cenk Tosun'un cezası sona erdi.

Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Cenk görev verilmesi halinde yarınki maçta forma giyebilecek.

5 eksik var

Sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalara yeni başlayan Welinton Souza, Josef de Souza ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Bu dört oyuncunun dışında kırmızı kart cezalısı Emrecan Uzunhan da Fatih Karagümrük maçında yer alamayacak.

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Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük hazırlıkları sürüyor Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük hazırlıkları sürüyor Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA

Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Beşiktaş yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak - Son Dakika
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