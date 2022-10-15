Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

15.10.2022 11:08
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılığını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Süleyman Özay yapacak.

Ligde 3 haftalık galibiyet hasretine geride kalan hafta Bitexen Giresunspor deplasmanında son veren siyah-beyazlıların 18 puanı bulunuyor. Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, averajla Adana Demirspor'un ardından puan cetvelinde 2. sırada yer alıyor. 17 puana sahip Trabzonspor ise 7. basamakta bulunuyor.

Romain Saiss oynamayacak

Beşiktaş'ta tecrübeli stoper Romain Saiss, yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Giresunspor maçının 12. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan alınan Saiss'in yanı sıra aynı maçta sakatlanan Emrecan Uzunhan da yarınki karşılaşmada görev yapamayacak isimler arasında yer alıyor.

Teknik direktör Valerien Ismael'in, iki stoperin yokluğunda Tayyip Talha Sanuç'un yanında Welinton, Necip Uysal, Francisco Montero üçlüsünden birine görev vermesi bekleniyor.

Salih Uçan dönüyor

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Giresunspor maçında forma giyemeyen Salih Uçan, Trabzonspor karşılaşmasında yeniden formasına kavuşacak.

Hafta içinde yapılan antrenmanlarda takımla çalışan Salih, siyah-beyazlı ekibin orta sahadaki en önemli isimleri arasında yer alırken, bu sezon forma giydiği 8 maçta 1 gol kaydetti.

Gedson Fernandes kart ceza sınırında

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Trabzonspor karşılaşmasına sarı kart ceza sınırında çıkacak.

Bu sezon Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarında sarı kart görerek sınıra gelen Fernandes, yarınki mücadelede kart görmesi halinde ligin 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Kaynak: AA

Giresunspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek - Son Dakika
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