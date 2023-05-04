Ligin bitimine 5 hafta kalırken üst sıraları zorlayan Beşiktaş'a kötü haber! Salih Uçan ve Omar Colley'den kötü haber geldi - Son Dakika
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Ligin bitimine 5 hafta kalırken üst sıraları zorlayan Beşiktaş'a kötü haber! Salih Uçan ve Omar Colley'den kötü haber geldi

04.05.2023 18:37

Cumartesi günü Antalyaspor'a konuk olacak Kara Kartal'da Salih Uçan maçta forma giyemeyecek. Tecrübeli savunmacı Omar Colley'in de oynama ihtimali de düşük. Şampiyonluk yarışına katılan Beşiktaş'ta savunma ve orta saha düzeninin değişecek olması teknik ekibi endişeye sürükledi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'a Omar Colley ve Salih Uçan'dan kötü haber geldi.

DERBİDE SAKATLANDI

Galatasaray derbisinde sakatlanan ve sekerek stattan ayrılan başarılı orta saha Salih Uçan, Antalyaspor maçında forma giymeyecek.

Beşiktaş'ta büyük endişe! Derbide yıldızlaşan Salih Uçan ve Omer Colley'den kötü haber

SAVUNMA KRİZDE

Derbiye sakat sakat çıkan Omar Colley'in de Antalyaspor maçında oynama ihtimali hayli düşük. Şenol Güneş'in bu maçta Necip'e şans vermesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta büyük endişe! Derbide yıldızlaşan Salih Uçan ve Omer Colley'den kötü haber

MAÇA KALKAVAN ATANDI

Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını Mete Kalkavan yönetecek.

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Salih Uçan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ligin bitimine 5 hafta kalırken üst sıraları zorlayan Beşiktaş'a kötü haber! Salih Uçan ve Omar Colley'den kötü haber geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ligin bitimine 5 hafta kalırken üst sıraları zorlayan Beşiktaş'a kötü haber! Salih Uçan ve Omar Colley'den kötü haber geldi - Son Dakika
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