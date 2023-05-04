Ligin bitimine 5 hafta kalırken üst sıraları zorlayan Beşiktaş'a kötü haber! Salih Uçan ve Omar Colley'den kötü haber geldi

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'a Omar Colley ve Salih Uçan'dan kötü haber geldi.
Galatasaray derbisinde sakatlanan ve sekerek stattan ayrılan başarılı orta saha Salih Uçan, Antalyaspor maçında forma giymeyecek.
Derbiye sakat sakat çıkan Omar Colley'in de Antalyaspor maçında oynama ihtimali hayli düşük. Şenol Güneş'in bu maçta Necip'e şans vermesi bekleniyor.
Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını Mete Kalkavan yönetecek.
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