Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi stoperde sakatlık krizi patlak verdi.
Siyah-beyazlılarda Felix Uduokhai, ikinci yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Uduokhai yerine 55. dakikada Onur Bulut oyuna dahil oldu.
Öte yandan Beşiktaş Kulüp Doktoru Kerem Ülkü, Uduokhai'nin sakatlığıyla ilgili olarak, "Çok basit bir şey değil." ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlılar, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 29. haftasından sahasında lider Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › Maça devam edemedi! Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi sakatlık - Son Dakika
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