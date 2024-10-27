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Beşiktaş'ta Gergin Genel Kurul

Beşiktaş\'ta Gergin Genel Kurul

Başkan Hasan Arat, eski yönetimleri eleştirerek kulübün kurumsallaşma sürecini vurguladı.

27.10.2024 16:18
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, 2024 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında eski başkan Ahmet Nur Çebi ve önceki yönetimleri eleştirdi.

ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Arat, "Beşiktaş'ı tanımayan, bilmeyenler Beşiktaşlıların defterinde ne yazdığını göremez. Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan şifreleri aldıktan sonra Beşiktaş'ı bu kararlılıkla yol ayrımından döndürmeye, ufkunu güzelliklere açmaya devam edeceğiz. Ne zaman huzurunuza gelsem gerçekleri anlattım. Bugün de öğreneceklerinizle birlikte Beşiktaş'ta bir dönemin tamamen sona ereceğini göreceksiniz." dedi.

Kongrenin ilk saatlerinde yaşanan gerginliğe atıfta bulunan Arat, "Bize tüzük gereği yapılması gereken devir teslim yapılmadı. Kulüplerde böyle bir şey olmaz. Görevi bırakıyorsanız geleceksiniz devir teslim yapacaksınız, kongrelere böyle kalabalık korumalarla gelmeyeceksiniz. Beşiktaş başkanına kimse parmak sallayamaz dedim mi, Beşiktaş başkanına kimse parmak sallayamaz. Burası tüm Türkiye'nin seyrettiği, Türkiye'nin en büyük camialarından biri, kimse meydan okuyamaz. Beşiktaş ağır taştır, altında kalırsınız. Sizlerle konuşarak geldik, sizlerle inşa edeceğiz. Vakti gelince ayrılacağız ve bu salonlara edebimizle geleceğiz. Benim rakibim Serdal Adalı'ydı, salona geldiğini kimse hissetmedi." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş şahısların kendi ihtiraslarını tatmin etme yeri değildir"

Kulübe yapılan usulsüz üyeliklerle ilgili de konuşan Arat, şunları kaydetti:

"Kulübün kurumsallaşmasında önemli adımlar atılmıştır. Bu yıl katılan 15 bin yeni üyeyle Beşiktaş bağımsız ve güçlü hale gelmiştir. Yönetimde keyfilik, tek imza uygulaması ve denetimden kaçınma dönemi sona ermiştir. Beşiktaş'ın kurumsallaşmasının, modernize olmasının önü tamamen açılmıştır. Beşiktaş şahısların kendi ihtiraslarını tatmin etme yeri değildir, ticari menfaatlerinizi takip edeceğiniz yer değildir. Beşiktaş'a toplu şekilde üye yapılan bu insanlar niçin buraya getirildi, buraya daha rahat girsinler diye getirildi. Bundan sonra giremeyeceksiniz. 5 bin 700 üyelik dolduruldu, 1 kişi haklı çıkmadı. Evraklarını tamamlayan birçok üyemiz oldu. Her gün yeni şeyler ortaya çıkıyor. Disiplin kurulu, bu üyeliklerle ilgili kınama ve ihraç kararları verdi. Kaçmaya çalışanlar oldu, yakalandı. Hepsi bitince huzurunuza getireceğiz. Kaan Bey'e Ankara'dan mektup geldi. 'Beni zorla üye yaptılar, üyeliğimi silin.' diyor. Burada oturan arkadaşlarından biri yapmış. Beşiktaşlı olmayanları üye yapmaktan bıkmadınız mı? İktidar hırsı size neler yaptırıyor. Kimsenin iktidar hırsı için kendinizi kullandırmayın. Beşiktaş'ın mallarına çökme dönemi sona ermiştir. Beşiktaş'ın deplasmanlarına gidip otellerde kalma dönemi de sona ermiştir."

Başkent Ankara'da gerçekleştirdikleri ziyaretlerle ilgili arkalarından konuşmalar yapıldığını aktaran başkan Arat, "Makamlara giderken arkamızdan konuşanları, Beşiktaş'ın işleri yürümesin diye kapı çalanları Beşiktaş'ın vicdanı affetmeyecektir. Nüfuz kurmayı biliyorlar ama Beşiktaş'ın geçmişini bilmiyorlar. Araya girmeye çalışmayın, Beşiktaş devletini, devlet Beşiktaş'ı sever. Seba, Beşiktaş'ı ele geçirmeye çalışan malum yapı karşısında devlet gibi durarak bu yapının Beşiktaş'a müdahale etmesini engelledi. Süleyman abinin ruhu şad olsun, nur içinde yatsın." diye konuştu.

"Giovanni van Bronckhorst ile büyük bir uyum içindeyiz. Bu takıma güvenin"

Göreve geldikten sonra birçok oyuncuyla yollarını ayırmak zorunda kaldıklarını belirten başkan Arat, "Eski yönetim giderken 'Bu takım başarılı olursa bana pay verin.' demişti. 23.59'da yemekli partide aldığınız Eric Bailly, Ante Rebic transferinden mi pay verelim? Yüzde 50'sini 2 milyon avroya aldığınız oyuncu için, Ruiz için mi, 1 milyon avro cezaya mahkum ettiğiniz Boyd için mi pay verelim? Afrika Kupası bilindiği halde 8 milli Afrikalı oyuncu vardı. Takıma yeni oyuncuların katılması için tek hedefimiz kupaydı. Gece gündüz takımla ilgilendik o hedefe ulaşmak için. Beşiktaş'ın son şampiyonluğundan sonra 2021-2022'de 12 transfer, sonra 15, 2023-2024'te 9 transfer gerçekleşmiş. Göreve geldiğimizde gruplaşmanın çok büyük etkisi vardı. Ciddi gruplaşma vardı, Santos da yeterli olmadı. Sezon başında 37 oyuncu yolladık, 8 oyuncu aldık. Giovanni van Bronckhorst ile büyük bir uyum içindeyiz. Bu takıma güvenin. 14 yabancı sınırı nedeniyle son gece Amartey'i iptal edebildik. Hala kadromuzda düşünmediğimiz yabancılar var. Kış transferi geldiğinde arkadaşlarımız ihtiyaçları yerine getirecek. Çok iyi bir scout sistemi kulduk. İyi teknolojiler kullanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arat, Ernst and Young ve KPMG raporlarıyla ilgili de konuşarak şunları söyledi:

"Ernst and Young raporunu bulduk. Buraya hesap soracağım diye gelenler vardı ya, ne oldu? Yazılan raporlar kasamda kilitli diyerek genel kurulu oyalayanlar ne oldu? Biz kilitleri açtık, şimdi elimizdeler. İki yönetim tarafından bu rapor yok edilmiş. Denetimde yok, divan kurulunda yok. Biz bulduğumuz raporu denetim kuruluna verdik. 14 milyon avro değerinde kontrat yapılmış. İmza yetkisi olmayan yöneticiler imzalamış. Tabata, Ferrari, Del Bosque, Zapotocny meseleleri enteresan rakamlara ulaşmış. Del Bosque davası kaybedildiği halde 6,5 yıl birlikte çalışan ve hesap soracağız diye gelen halef-selef dosyalar hakkında hiçbir işlemde bulunmamış. Bu rapor hiçbir kuruma teslim edilmemiş. Davalardan karşılıklı vazgeçilmiş. Bu rapor yolsuzluklarla doludur. Beşiktaş'ın finansal olarak bu hale gelmesinin nedenidir orada yazanlar. Bu raporda Fulya Davası hasır altı edilmiş. 2,5 aydan bu yana Gençlik ve Spor Bakanlığı müfettişleri kulüpte inceleme yapıyor KPMG raporuyla ilgili. Birçok yönetici geldi, ifadelerini verdi. KPMG raporunda Aras Özbiliz var, Orkan Çınar var, Kocaeli Birlik var."

Arat, konuşmasının arasında kulübün dijital televizyonunu yayın hayatına başlattı. Stüdyodan ilk kez gerçekleştirilen yayına, siyah-beyazlı takımın voleybol ve tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncuları katıldı.

Kaynak: AA

Ahmet Nur Çebi, Hasan Arat, Politika, Beşiktaş, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Gergin Genel Kurul - Son Dakika

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