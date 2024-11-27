Beşiktaş'ta Kriz: Samet Aybaba Görevden Alındı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Kriz: Samet Aybaba Görevden Alındı

Beşiktaş'ta yaşanan gelişmeler sonrası Futbol Direktörü Samet Aybaba görevden alındığını whatsapp üzerinden öğrendi. Asbaşkan Mete Vardar, Maccabi Tel Aviv maçı sonrası kararlarını açıklayacağını belirtti.

27.11.2024 12:30
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Mete Vardar kararını Macaristan dönüşü açıklayacak

Samet Aybaba: Görevden alındığımı whatsapp'tan öğrendim, cumartesi günü her şeyi açıklayacağım

Ali DANAŞ - DEBRECEN,MACARİSTAN - BEŞİKTAŞ'TA dün akşam yaşananlardan sonra sular durulmuyor.

Futbol Direktörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel'in görevine son verilmesinden yöneticilerin çoğunun haberinin olmaması büyük krize yol açtı.

İlk olarak Onur Göçmez istifa ederken, Işıl Zeybek'in de istifa ettiği gelen haberler arasında. Asbaşkan Mete Vardar da yaşananlardan oldukça rahatsız ve durum değerlendirmesi yapıyor. Vardar, çok önemli bir Maccabi Tel Aviv maçı olduğu için alacağı kararı bu maç sonrasına bıraktığını ve Macaristan dönüşü kararını açıklayacağını ifade etti.

Mete Vardar, "Yaşanan süreçten çok üzgünüm. Fakat Maccabi maçı bizim için çok önemli. Takımın başında Macaristan'a gideceğim. Önceliğimiz maçı kazanmak. Cuma günü geri kalan konuları konuşuruz" diye açıklama yaptı.

Görevden alındığını whatsapp mesajından öğrenen Samet Aybaba da, "Yazılanlar doğru, görevden alındığımı whatsapp mesajıyla öğrendim. Çok üzüldüm tabii ki ama şu an bir şey söylemek istemiyorum. Cumartesi günü düzenleyeceğim basın toplantısıyla her şeye açıklık getireceğim, her şeyi anlatacağım" diye konuştu.

OKAY KARACAN'LA DA YOLLAR AYRILDI

Dün futbol direktörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel'in görevine son verilmesinin ardından, bugün de Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan ile yollar ayrıldı. Kulüp yaptığı açıklamada, "Kulübümüzde Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Okay Karacan'a Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Kriz: Samet Aybaba Görevden Alındı - Son Dakika

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