Beşiktaş\'ta Olağanüstü Seçim Süreci Başladı

Spor

BEŞİKTAŞ'ta Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemi başladı.

Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'in konuşmalarının ardından üyeler oylarını kullanmaya başladı. Yaklaşık 29 bin üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu siyah-beyazlı kulüpte, Hüseyin Yücel için mavi, Serdal Adalı için ise beyaz oy pusulası kullanılacak. Oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek. Seçilen aday, siyah-beyazlı kulübün 36'ncı başkanı olacak.