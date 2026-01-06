Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Gece yarısı açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Gece yarısı açıklandı

06.01.2026 23:40
Beşiktaş, takımdan ayrılmak istediğini belirten Gabriel Paulista'ya izin verildiğini açıkladı. Brezilyalı stoper, transfer görüşmeleri için Antalya kampından ayrılarak ülkesine döndü.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken, yıldız futbolcusu Gabriel Paulista ile yolları ayrıldı.

GABRIEL PAULISTA TAKIMDAN AYRILDI

Beşiktaş, takımdan ayrılmak istediğini belirten Gabriel Paulista'ya kamptan ayrıldığını açıkladı. Brezilyalı stoper, transfer görüşmeleri yapmak üzere ülkesine döndü.

'OLUMLU OLARAK DEĞERLENDİRİLMİŞTİR'

Kulüpten yapılan açıklamada, 'Profesyonel futbolcumuz Gabriel Paulista, ailevi gerekçelerle takımımızdan ayrılma talebini Yönetim Kurulumuza ve teknik ekibimize iletmiş, Paulista'nın talebi, kulübümüzün menfaatleri ile futbolcumuzun huzuru ve mutluluğu göz önünde bulundurularak olumlu olarak değerlendirilmiştir. Gabriel Paulista, kulübümüzün bilgisi ve izni dahilinde ülkesine dönerek transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Antalya kampımızdan ayrılmıştır.' ifadeleri kullanıldı.

PAULISTAN'DAN AÇIKLAMA

Gabriel Paulista, takımdan ailevi gerekçeler nedeniyle ayrıldığını açıklayarak, "Beşiktaş oynama şansı verildiği için teşekkür ederim. Bu taraftarla birlikte oynamak, gördüğüm ilgi... Bir de kupa kazanmak harikaydı. Çocuklarıma anlatacağım güzel şeylerim var. Unutmayacağım asla. Oldukça zor bir karar. Bir süre önce annemde bir hastalık olduğunu öğrendik O zamandan beri tedavi arayışı içerisindeyiz. Ama hiç tedavisi olmayan bir hastalık. Kısa bir süre önce hastaneye kaldırıldı. Ben de Brezilya'ya gittim. Vücudunun bir tarafı felç, annem zaten yaşlı... Mental olarak iyi durumda değilim. Ailemden, babamdan da uzak olmak çok zor. Annemin bu durumda olması babam için de çok zor. Annem çok acı çekiyor. Her şeyi düşündüm ve teknik direktörümüz ile konuşmaya karar verdim. Beni anladığı için teşekkür ederim. Kulübe, başkana, yöneticilere, arkadaşlarıma teşekkür ederim. Beni anladıkları için teşekkür ederim." dedi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla 45 resmi maçta görev alan Brezilyalı savunmacı, bu süreçte 1 gol ve 3 asist ile skor katkısı verdi.

