Beşiktaş'ta Yeni Divan Başkanı Ahmet Ürkmezgil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beşiktaş'ta Yeni Divan Başkanı Ahmet Ürkmezgil

Beşiktaş\'ta Yeni Divan Başkanı Ahmet Ürkmezgil
19.10.2025 20:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş Kulübü divan kurulu başkanı seçildi. 683 oy aldı.

Beşiktaş Kulübünün yeni divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil oldu.

Siyah-beyazlı kulübün ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda yapılan divan kurulu başkanlık seçimine Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer adayı olarak katıldı.

10 sandıkta yapılan oylama sonucunda 683 oy alan Ürkmezgil, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı seçildi.

Toplamda bin 832 üye oy kullanılırken, genel kurulda 2'şer oy geçersiz ve boş sayıldı. Toplamda geçerli bin 828 oyun 683'ünü alan Ürkmezgil, divan kurulu başkanı oldu.

Seçimde Affan Keçeci 486, Engin Baltacı da 357 oy aldı.

Ahmet Ürkmezgil'in asil üye listesinde Serdar Keskin, Şenol Demirağ, Rasim Kara, Ateş Bayazıt, Erdal Karacan, Vedat Akgün, Dilge Eraslan ve Levent Kulu yer aldı.

Ürkmezgil, kulüpte 2012-2019 yıllarında başkanlık yapan Fikret Orman yönetiminde genel sekreterliğinin yanı sıra icra kurulunda başkan ve başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

Ürkmezgil: "Bu seçimin sonunda kazanacak olan Beşiktaş'tır"

Beşiktaş Kulübünün yeni divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil, seçimin kazananının siyah-beyazlı camia olduğunu söyledi.

Sonuçların açıklanmasının ardından kürsüde konuşma yapan Ürkmezgil, şunları kaydetti:

"Sadece benim kazanıyor olmam değil fevkalade güzel bir kongre yapıldı. Sayın başkana ve heyetine de teşekkür ediyorum. Hepimizin tedirgin olduğu günler geçiriyorduk. Diğer aday arkadaşlarım da çok güzel bir kongre yaşadılar. Her şeyi çok güzel karşıladılar. Oy veren, vermeyen herkese gönülden teşekkür ederim. Bu seçimin sonunda kazanacak olan Beşiktaş'tır. El birliğiyle iyi noktalara geleceğimizi, eski günlerdeki gibi çok iyi bir camia olacağımıza yürekten inanıyorum."

Kaynak: AA

Ahmet Ürkmezgil, Yerel Haberler, istanbul, Politika, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Yeni Divan Başkanı Ahmet Ürkmezgil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir babanın korkunç görüntüleri Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı Bir babanın korkunç görüntüleri! Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı
Ayder Yaylası’nda hayrete düşüren görüntü Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor Ayder Yaylası'nda hayrete düşüren görüntü! Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor
Rafa Silva’ya sürpriz talip Ocak’ta yuvadan uçabilir Rafa Silva'ya sürpriz talip! Ocak'ta yuvadan uçabilir
Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli
Aydın’da şap hastalığı kabusu Çok sayıda mahalle karantinaya alındı Aydın'da şap hastalığı kabusu! Çok sayıda mahalle karantinaya alındı

14:04
İstanbul’da okullar saat 16.00’dan itibaren tatil edildi
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
13:49
Türkiye’de yok satıyor Alman otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor
Türkiye'de yok satıyor! Alman otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor
13:30
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret’in katili cinayeti böyle itiraf etti
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti
13:27
Özel’den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum
Özel'den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum
13:02
E-Devlet’te yeni dönem Hizmeti duyan platforma akın ediyor
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
12:59
Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi kariyeri bitti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 14:20:59. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Yeni Divan Başkanı Ahmet Ürkmezgil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.