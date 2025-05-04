Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Derbi Zaferi

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Beşiktaş'ın İngiliz oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain, takım halinde iyi oynayarak galip geldiklerini belirtti.

Oxlade-Chamberlain, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan 31 yaşındaki futbolcu, "Bu tarz maçlarda motive olmakta zorlanmıyoruz. Bunu daha önce de yaptık. İlk yarıda oyunu iyi kontrol ettik. İkinci yarıda rakibimiz daha fazla ivmeye sahipti ama bizim saha içerisinde tutumumuzla ve gösterdiğimiz performansla iyi savunma yaptık. Bazen maçları bu şekilde kazanırsınız. Biz takım olarak bugün görevimizi fazlasıyla yaptık." ifadelerini kullandı.

Derbi maçların her zaman önemli olduğunun altını çizen tecrübeli orta saha oyuncusu, "Fenerbahçe'ye karşı alınan galibiyetler her zaman özel bir yere sahiptir. Elimizden gelenin en iyisini yaptık ve kazandık. Yapmamız gereken tek şey bu performansımızı sezonun geri kalanına taşımak. Önümüzdeki sezona da taşımamız gerekiyor. Bu galibiyet, taraftarlarımız için de özeldi. Bu performansımızı geliştirerek her maça taşımamız gerekiyor." diye konuştu.