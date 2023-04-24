Beşiktaş'tan flaş karar! Galatasaray derbisinde rakip taraftar stada alınmayacak

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Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş- Galatasaray maçı öncesi İstanbul İl Güvenlik Kurulu, taraftar kararını açıkladı.

GALATASARAY TARAFTARI DERBİDE YOK

İstanbul İl Güvenlik Kurulu, Beşiktaş-Galatasaray derbisine misafir takım taraftarlarının alınmayacağını açıkladı. Böylece sarı-kırmızılı taraftarlar, Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede tribünde yerini alamayacak.

BİLETLER 26 NİSAN'DA SATIŞA ÇIKIYOR

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 30 Nisan Pazar günü yapılacak derbi maçın biletleri de 26 Nisan Çarşamba günü satışa sunulacak.

BİLET FİYATLARI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarlar, Vodafone Park'ta oynanacak maçın biletlerini 26 Nisan Çarşamba günü saat 11.00'de passo.com.tr ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden temin edebilecek. Galatasaray taraftarının alınmayacağı karşılaşma için misafir takım tribünü de siyah-beyazlılar için satılacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: